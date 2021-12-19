- Психологи признают способность человека «нажелать» и «напророчить» себе жизненные события, — рассказала «Доктору Питеру» психолог Екатерина Огарева. — По-научному это явление называется эффектом Пигмалиона или Розенталя. Суть явления заключается в том, что наши ожидания обладают сильным воздействием на других людей и нас самих, задавая определенную мотивацию и «подсказывая», каким образом действовать.

Допустим, два человека занимают одинаковые должности в компании, при этом один из них убежден, что работа бесперспективная, скучная и начальству дела нет до его успехов. Второй же, хотя и находит место не вполне соответствующим своим способностям, считает, что это временно и у него обязательно возникнет возможность роста. Если первый старается побыстрее разделаться с работой, лишнего на себя не берет, внимания к себе не привлекает (а то еще чего навесят), то второй вникает во все, проявляет инициативу, с радостью заводит новые контакты (они, конечно, понадобятся в перспективе). Догадываетесь, что будет дальше?