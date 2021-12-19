Традиции Нового года в разных странах и культурах отличаются. В России часто его празднуют под девизом «как встретишь, так и проведешь», и почти у каждого этот период воспринимается как особое мистическое время, момент «смены цикла», «разрыва» временного потока, открывающий двери в иной мир, перехода от «старого» к «новому».
Возможно, поэтому одна из самых популярных традиций — особым образом загадывать новогоднее желание в ноль часов ноль минут — момент полного обнуления годового цикла. И у многих оно сбывается.
Почему так происходит и есть ли особые правила загадывания желаний — так, чтобы они исполнились?
доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук
- Психологи признают способность человека «нажелать» и «напророчить» себе жизненные события, — рассказала «Доктору Питеру» психолог Екатерина Огарева. — По-научному это явление называется эффектом Пигмалиона или Розенталя. Суть явления заключается в том, что наши ожидания обладают сильным воздействием на других людей и нас самих, задавая определенную мотивацию и «подсказывая», каким образом действовать.
Допустим, два человека занимают одинаковые должности в компании, при этом один из них убежден, что работа бесперспективная, скучная и начальству дела нет до его успехов. Второй же, хотя и находит место не вполне соответствующим своим способностям, считает, что это временно и у него обязательно возникнет возможность роста. Если первый старается побыстрее разделаться с работой, лишнего на себя не берет, внимания к себе не привлекает (а то еще чего навесят), то второй вникает во все, проявляет инициативу, с радостью заводит новые контакты (они, конечно, понадобятся в перспективе). Догадываетесь, что будет дальше?
То, как мы смотрим в будущее, во многом и определяет наш путь в реальности. А канун Нового года — отличный повод увидеть свои перспективы и подготовить себя к желанным свершениям. Для этого существует множество психологических техник.
Карта желаний
Многие составляют в канун Нового года специальную «карту желаний», где тематические сектора на пространстве листа заполняются картинками-желаниями, а затем «активизируются» через самостоятельное исполнение одного, самого простого, из списка.
Психолог отмечает, что работать над картой желаний можно в одиночестве, «погрузившись» в себя, и даже всей семьей — тогда речь должна идти об общих целях — это поможет согласовать шаги и объединит вас на пути их достижения.
Самосбывающееся пророчество
Действуя в логике эффекта Пигмалиона, можно превратить будущее в уже свершившийся факт и сформировать своеобразное самосбывающееся пророчество.
- Представьте, что ровно через год вы встречаете давнего приятеля, — говорит Екатерина Огарева. — Он живо интересуется, как у вас дела, что нового, хорошего случилось, где вы побывали, как работа, семья, увлечения. Расскажите ему обо всем подробно в позитивном ключе, а лучше запишите свой рассказ и проверьте, что из него сбылось спустя двенадцать месяцев.
Ментальная карта
Для более критичных и привыкших «все раскладывать по полочкам», доходя до сути, подойдет техника составления ментальной карты.
- В центре листа пишем свое желание, — поясняет психолог. — Например, «получить в Новом году больше свободного времени». От него рисуем стрелки вверх, отвечая на вопрос «зачем». К примеру, вы хотите «больше быть с близкими людьми». Опять рисуем стрелку «зачем». Допустим, «чтобы любить и чувствовать, что любят меня». Достаточно двух-трёх уровней. Уже здесь можно понять, что за желанием иметь больше свободного времени скрывается на самом деле нехватка любви и душевного контакта. Теперь зеркально от центрального желания рисуем стрелку вниз, отвечая на вопросы «что мешает/ останавливает меня от того, чтобы…», «что можно сделать, чтобы устранить/ обойти эти препятствия?». Построив такую карту, вы взглянете на свои истинные потребности «сверху» и начнете делать первые шаги к их осуществлению.
Подведение итогов
- Не стоит забывать и о подведении итогов года уходящего, — отмечает Екатерина Огарева. — Сегодня, в эпоху «достиженчества» и «самоэффективности», мы часто концентрируемся исключительно на целях (порой внешних, навязанных нам извне), ставим «галочки» там, где цель достигнута, а «недостигнутое» считаем собственной недоработкой и автоматически переносим в список на следующий год. При этом далеко не всегда мы анализируем, почему цель не была достигнута и что было сделано помимо нее. Иногда оказывается, что список побед велик (что тоже важно заметить и порадоваться!), но лежит совершенно в другой плоскости. Почему? Так «было нужно» или «так хотелось и оттого моглось»? Часто наши прорывы и взлеты лежат именно в зоне по-настоящему желаемого.
Поэтому желайте, загадывайте и верьте в собственную способность менять в новом году собственную жизнь к лучшему!