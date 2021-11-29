Однако в терапии гнев может быть действительно полезной эмоцией — с помощью нее специалист часто выявляет причину того, что довело человека до критического состояния.

Пристрастие к выпивке

Многие люди — не только мужчины — склонны «запивать» свои проблемы. Тревожно, когда человек начинает очевидно чаще употреблять алкогольные напитки. Ему при этом совсем не нужна компания. Он приходит с работы, открывает бутылку вина и незаметно опустошает ее в одиночку. Только после этого им удается заснуть.

Изменения в весе

Когда человек в депрессии, то он может либо практически не есть совсем, либо, наоборот, налегать на еду. Так что резкие изменения во внешнем виде тоже должны насторожить.

Сосредоточенность только на работе

Этот «симптом» чаще характерен для мужчин. Вы видите, что человек с утра до ночи сидит на работе, либо открывает ноутбук с проектом дома, хотя раньше после 7 вечера ставил телефон на беззвучный режим и с удовольствием читал книги или играл с собакой.

Пропало либидо

Человек в депрессии перестает испытывать сексуальное желание. Ему становится просто все равно на эту часть жизни.

Когда депрессия затягивается или наступает острая стадия, то у человека могут быть физические недомогания: постоянно болит голова, ломит суставы, могут быть сильные боли в груди — ощущение «дыры в солнечном сплетении».