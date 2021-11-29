Пандемия коронавируса существенно повлияла на психическое здоровье людей по всему миру: закрытые границы, принудительная самоизоляция, статистика смертности и заболеваемости, которая продолжает расти, потеря работы, друзей и близких… Из-за этого у многих стали обостряться неврозы, страхи, а кто-то и вовсе впал в депрессию. Во многих странах вырос спрос на успокоительные препараты, некоторые стали просить врачей, чтобы им прописали антидепрессанты.
В мире также выросло число самоубийств, пишет британское издание
Мужчины гораздо чаще женщин совершают самоубийства: 75 процентов против 25 процентов.
Как считает психотерапевт Дебби Лонгсдейл, мужчины чаще женщин решают свести счеты с жизнью, так как «они могут считать себя обузой и при этом замалчивать проблемы. Ведь с детства их учат, что мальчики не плачут. Плюс мужчины все же чаще женщин занимают руководящие должности, что тоже сказывается на психике».
Однако что мужчины, что женщины могут одинаково крайне тяжело переживать разрыв отношений, потерю работы, смерть близкого человека… Психотерапевт перечислила 7 признаков, которые могут сигнализировать, что вашему другу или члену семьи нужна помощь.
Проблемы со сном
Внезапно начавшиеся проблемы со сном могут быть тревожным звоночком. Человек в депрессии трудно засыпает, но еще труднее просыпается. Утро — самая тяжелая часть дня. Ему приходится буквально отскребать себя от кровати — он просто не видит смысла в наступившем дне.
Вспышки агрессии
Человек, который постоянно агрессирует или же вдруг неожиданно стал резким и дерганным тоже должен вызывать опасения. Так психика защищается от всех, кто пытается хоть как-то нарушить ее покой.
Однако в терапии гнев может быть действительно полезной эмоцией — с помощью нее специалист часто выявляет причину того, что довело человека до критического состояния.
Пристрастие к выпивке
Многие люди — не только мужчины — склонны «запивать» свои проблемы. Тревожно, когда человек начинает очевидно чаще употреблять алкогольные напитки. Ему при этом совсем не нужна компания. Он приходит с работы, открывает бутылку вина и незаметно опустошает ее в одиночку. Только после этого им удается заснуть.
Изменения в весе
Когда человек в депрессии, то он может либо практически не есть совсем, либо, наоборот, налегать на еду. Так что резкие изменения во внешнем виде тоже должны насторожить.
Сосредоточенность только на работе
Этот «симптом» чаще характерен для мужчин. Вы видите, что человек с утра до ночи сидит на работе, либо открывает ноутбук с проектом дома, хотя раньше после 7 вечера ставил телефон на беззвучный режим и с удовольствием читал книги или играл с собакой.
Пропало либидо
Человек в депрессии перестает испытывать сексуальное желание. Ему становится просто все равно на эту часть жизни.
Когда депрессия затягивается или наступает острая стадия, то у человека могут быть физические недомогания: постоянно болит голова, ломит суставы, могут быть сильные боли в груди — ощущение «дыры в солнечном сплетении».
«Отстранение — вполне предсказуемая реакция человека, впадающего в депрессию. Людям сложно говорить о том, что им больно и нужна помощь», — говорит Дебби Лонгсдейл.
Поэтому не стесняйтесь проявлять заботу, задавайте аккуратные вопросы, показывайте, что вам не все равно и вы готовы к диалогу. Поддержка близких очень важна, заключила психотерапевт.
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