А вот риск летального исхода в случае, если пациент с расстройством психики все же заразился, возрастает по сравнению с контрольной группой.

Так, больные шизофренией имеют в 3,74 раза более высокий риск умереть от COVID-19. Среди тех, кто заразился, скончались 8%.

Риск умереть от коронавируса у людей с тревожностью выше в 2,39 раза, у обладателей аффективных расстройств (в том числе и депрессии) — в 2,76 раза.

Ученые предположили, что это может быть частично связано с тем, что у людей с психическими расстройствами чаще есть хронические болезни, из-за которых они находятся в группе риска по коронавирусу.