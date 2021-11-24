Психические расстройства повышают риск умереть от коронавируса, зато шанс заразиться COVID-19 у подобных пациентов ниже. К такому выводу пришли специалисты Техасского университета, результаты их исследования опубликованы в издании
Для анализа ученые использовали данные о более чем 2,5 млн американцев. Из них 26,6 тысячи страдали от аффективных расстройств, 18,5 тысячи — от тревожного расстройства и 3350 — от шизофрении. Для сравнения специалисты также опросили контрольную группу здоровых людей.
К аффективным расстройствам по МКБ относятся:
Расстройства депрессивного спектра
Расстройства биполярного спектра
Оказалось, что почти все обладатели психических расстройств заражаются коронавирусом реже на 10%. По мнению авторов работы, это может быть связано с их социальной изоляцией: другими словами, из-за болезни они не так часто вступают в контакт с людьми и поэтому шанс повстречать зараженного у них тоже ниже. Исключение составили только пациенты с тревожным расстройством: эти люди, напротив, заражаются на 5% чаще, чем здоровые.
А вот риск летального исхода в случае, если пациент с расстройством психики все же заразился, возрастает по сравнению с контрольной группой.
Так, больные шизофренией имеют в 3,74 раза более высокий риск умереть от COVID-19. Среди тех, кто заразился, скончались 8%.
Риск умереть от коронавируса у людей с тревожностью выше в 2,39 раза, у обладателей аффективных расстройств (в том числе и депрессии) — в 2,76 раза.
Ученые предположили, что это может быть частично связано с тем, что у людей с психическими расстройствами чаще есть хронические болезни, из-за которых они находятся в группе риска по коронавирусу.
Авторы исследования убеждены: нужно продолжать изучение того, насколько высоки пандемические риски для пациентов с психическими расстройствами.
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