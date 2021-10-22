Что такое фатальная бессонница

«Фатальная семейная бессонница — это крайне редкое нейродегенеративное прионное заболевание. Передается по наследству. Эта болезнь приводит к прогрессирующей бессоннице, вегетативным и когнитивным расстройствам и, как итог, — летальному исходу», — говорит эксперт.

Первый случай, похожий на фатальную семейную бессонницу, был описан в Венеции в 1765 году. В то время о таком диагнозе и не догадывались. Но конкретно само заболевание выделили и внесли в медицинские справочники только в 1986 году.

Фатальная бессонница наследуется по аутосомно-доминантному типу, то есть, проявляется в каждом поколении. Однако мутация в гене может произойти, что называется, «de novo» — с нуля, без предыдущей истории заболевания в семье.

Когда и как проявляется

Нет какого-то конкретного возраста, заболевание может проявиться как у молодых, так и у пожилых. Разбег большой — от 20 до 60 лет, средний возраст «дебюта» — 40-50 лет.

«Сначала у человека просто сокращается общее время сна, а также ему часто снятся яркие сновидения. Но вскоре бессонница продолжает прогрессировать. На фоне нее развиваются аффективные расстройства (депрессия, апатия), а также когнитивные — отмечается замедление мышления, проблемы с кратковременной памятью», — рассказывает врач.

По мере развития болезни пациент оказывается в состоянии, балансируя между явью и сном. Такое состояние называют гипнагогией. У человека появляются галлюцинации, он перестает контролировать движения рук и ног. Помимо этого, развивается дисфункция вегетативной нервной системы: повышается артериальное давление, появляется тахипноэ (учащенное дыхание).

Есть и другие симптомы:

сексуальная дисфункция (у мужчин, например, начинаются проблемы с потенцией),

повышенное слюноотделение,

потливость,

двоение в глазах,

неустойчивость (на ранней стадии болезни),

нарушения речи и глотания (на более поздних этапах заболевания).