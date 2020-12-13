Как победить бессонницу? 10 советов по улучшению сна от сомнолога Центра им. Алмазова

Российские сомнологи недавно заявили, что из-за длительного стресса на фоне COVID-19 и изменений в привычном образе жизни число страдающих бессонницей выросло до масштабов пандемии. За рубежом её назвали «коронасомния». Как улучшить сон, если стресс мешает спать? Об этом «Доктор Питер» спросил специалистов НМИЦ им. Алмазова.

Как сообщил «Доктору Питеру» Михаил Бочкарев, старший научный сотрудник группы по сомнологии НИО артериальной гипертензии Центра им. Алмазова, жалоб на нарушения сна от переболевших COVID-19 врачи получали редко – пока таких единицы. Это объясняется тем, что практически всю весну и лето в центре был ограничен амбулаторный прием. Кроме того, по словам специалиста, россияне часто занимаются самолечением, и обращаются за помощью уже при развитии хронической инсомнии - длительностью более 3 месяцев.

Михаил Бочкарев дал 10 советов, как помочь себе спать лучше, когда вокруг масса поводов для стресса.

Придерживайтесь регулярного времени засыпания и пробуждения. Найдите повод просыпаться утром в одно и то же время. Используйте свою постель только для сна и секса. Не работайте в спальне. Ложитесь спать, только когда вы чувствуете сонливость. Работая или учась удаленно, используйте время, которое тратили на дорогу, для следования своему естественному ритму сна – чтобы ложиться спать или вставать в более комфортное для себя время. Ограничьте время на новости и просмотр информации, вызывающей у вас стресс. Планируйте время в течение дня для работы со стрессом: запишите мысли, поговорите с родными и т.д. Найдите для себя отвлекающую активность, которая вам привычна и нравится. Занимайтесь физическими упражнениями при дневном свете. Соблюдайте световой режим: находитесь больше при естественном дневном свете утром. Если это невозможно, обеспечьте в доме яркое освещение, открыв шторы или включая свет утром. Старайтесь, чтобы вечером был тусклый свет, а ночью – темнота. Занимайтесь перед отходом ко сну привычными и расслабляющими вещами: читайте книги, выполняйте спокойные упражнения.





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