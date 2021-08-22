«Не помню, как выключаю будильник»

Во второй раз Екатерина заболела в середине января.

- Днем я почувствовала такую слабость, которую невозможно спутать ни с чем другим, — рассказывает она. — Начался кашель — такой словно ты подавилась. Три недели температура держалась под 40, и в итоге все закончилось цитокиновым штормом. В больницу Святого Георгия я поступила с поражением легких 43%, за несколько дней эта цифра достигла 90%. Это чудо, что обошлось без реанимации и ИВЛ, меня вытащили с помощью кислородного концентратора. Я видела, как рядом умирали люди — мужчина моего возраста, у которого, казалось, состояние было лучше, чем у меня, ушел из жизни внезапно.

Выписавшись из больницы, Екатерина прошла двухнедельный курс реабилитации в санатории в Сестрорецке. И, казалось, физическое состояние пришло в относительную норму.

- Реабилитация мне очень помогла, — в программе были барокамеры, различные ингаляции, углекислые ванны, ванны с бромом, дыхательная гимнастику под наблюдением тренера ЛФК, которую дома не сделать. С восьми утра и до восьми вечера я была на процедурах. И так две недели. Это меня очень сильно поддержало. Я смогла, наконец, выйти на работу.

Постковидный синдром «догнал» Екатерину только сейчас, спустя полгода после болезни. Последний месяц, по ее словам, она никак не может проснуться по утрам — не слышит будильники, опаздывает на работу.

- Такое чувство, что пошла вторая постковидная волна. Самая большая проблема — невозможность проснуться по утрам. Я завожу сразу несколько будильников, нашла даже механические, по совету друзей один будильник отношу на кухню. Но все в итоге заканчивается тем, что я в сомнамбулическом состоянии выключаю будильник, причем, добегаю до кухни, выключаю звенящий будильник, и снова ложусь спать. Эти свои утренние пробежки с будильниками я совершенно не помню. Это пугает.

В итоге я просыпаюсь около 9 часов утра. Езжу на работу на такси, так как опаздываю катастрофически. Сейчас попросила друзей будить меня утром по телефону, потому что только включение в разговор, эмоциональное включение, помогает мне проснуться. Кроме того, резко упали концентрация внимания и память. Раньше я легко переключалась, могла делать сразу два дела одновременно, сейчас это невозможно. С памятью вообще беда. Я серьезно подозреваю у себя болезнь Альцгеймера, потому что появились проблемы с кратковременной памятью, когда я иду в одну комнату, а почему-то оказываюсь в другой, или набираю на телефоне номер и, если отвожу взгляд от экрана, то за эти несколько секунд забываю о том, кому я собиралась позвонить.