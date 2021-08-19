«Без патологических изменений»
Автор нового
«С начала пандемии остро поднимались вопросы, есть ли у COVID-19 долгосрочные эффекты, и остается ли после инфекции постоянное повреждение легких, — говорит он. — Это исследование дает редкую возможность изучить бессимптомных людей, которые перенесли COVID-19. Его результаты помогают ответить на эти вопросы».
Ученые впервые исследовали (гистологически) легкие людей, которые переболели ковидом. Строение легких участников исследования сравнили с образцами легких тех, кто никогда не болел COVID-19, и тех, кто умер от этой болезни. Результаты работы обнадеживают — оказалось, что ни у одного участника исследования не было обнаружено какого-либо обнаруженного длительного повреждения легких, которое было бы непосредственно связано с COVID-19.
«В то время как отчеты о вскрытиях умерших пациентов с COVID-19 и патологические исследования пациентов с терминальной стадией заболевания легких от COVID-19 сообщают о тяжелом фиброзе, диффузном повреждении альвеол, периваскулярной инфильтрации Т-клеток, тяжелом повреждении эндотелия, внутриклеточных вирусных частицах и разрушении клеточных мембран в легочной ткани, это исследование показывает, что подавляющее большинство выживших после COVID-19 могут выздороветь без значительного длительного повреждения легких», — пишут исследователи.
«Наше исследование показывает, что если вы заразитесь COVID-19, а затем полностью выздоровеете клинически и при визуализации, то ваши легочные ткани также, скорее всего, полностью заживут без необратимых повреждений», — заявил доктор Абдельсаттар.
Здоровые легкие — у легких пациентов
На самом ли деле легкие переболевшего COVID-19 способны на быстрое восстановление, и в каких случаях это происходит, «Доктор Питер» спросил ведущего петербургского пульмонолога Андрея Козырева.
Андрей Козырев
Ведущий научный сотрудник НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. Павлова, врач-пульмонолог
- Остался открытым вопрос, в какой степени была поражена легочная ткань у участников американского исследования. Но, конечно, легкие пациентов восстанавливаются после болезни, более того — так чаще всего и бывает. У кого-то все проходит без следа, у кого-то остаются некоторые изменения в легких, но они не имеют существенного значения в повседневной жизни. А кого-то изменения сохраняются, и со временем даже нарастают. Все это, безусловно, зависит, насколько тяжело болел человек, какой силы был цитокиновый шторм и какой объем легких был поражен.
Очень часто я сталкиваюсь с ситуацией, когда пациенты, заразившиеся ковидом, сами себе назначают компьютерную томографию, которая выявляет у них 2-5 % поражения легочной ткани. Но эта информация ровным счетом ничего не меняет в подходах к терапии. Наверняка у большинства пациентов наблюдается поражение легких, но значимое поражение — выше 25 % — бывает не так часто. Учитывая, что большинство пациентов все-таки переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме (с поражением легких в несколько процентах), то можно ожидать, что у них легкие восстановятся быстро.
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