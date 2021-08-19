«Без патологических изменений»

Автор нового исследования — Заид Абделсаттар, торакальный хирург из Университета Лойола в Чикаго.

«С начала пандемии остро поднимались вопросы, есть ли у COVID-19 долгосрочные эффекты, и остается ли после инфекции постоянное повреждение легких, — говорит он. — Это исследование дает редкую возможность изучить бессимптомных людей, которые перенесли COVID-19. Его результаты помогают ответить на эти вопросы».

Ученые впервые исследовали (гистологически) легкие людей, которые переболели ковидом. Строение легких участников исследования сравнили с образцами легких тех, кто никогда не болел COVID-19, и тех, кто умер от этой болезни. Результаты работы обнадеживают — оказалось, что ни у одного участника исследования не было обнаружено какого-либо обнаруженного длительного повреждения легких, которое было бы непосредственно связано с COVID-19.

«В то время как отчеты о вскрытиях умерших пациентов с COVID-19 и патологические исследования пациентов с терминальной стадией заболевания легких от COVID-19 сообщают о тяжелом фиброзе, диффузном повреждении альвеол, периваскулярной инфильтрации Т-клеток, тяжелом повреждении эндотелия, внутриклеточных вирусных частицах и разрушении клеточных мембран в легочной ткани, это исследование показывает, что подавляющее большинство выживших после COVID-19 могут выздороветь без значительного длительного повреждения легких», — пишут исследователи.