Если уровень сахара в крови через два часа после еды не превышает 7,8 ммоль/л, то можно не беспокоиться. По данным Клиники Майо — это верхняя граница нормы. Когда сахар повышает до 11,1 ммоль/л, говорят о преддиабете. В случае преддиабета еще все можно исправить и остановить развитие заболевания. Все, что выше 11,1 ммоль/л уже уверенно можно назвать сахарным диабетом. Но для того, чтобы исключить диабет, стоит хотя бы раз в год сдавать уровень сахара. А если есть какие-то нарушения в работе организма, то и чаще.

С появлением портативных глюкометров стало довольно удобно контролировать уровень сахара. На диагностику требуется буквально несколько секунд. Мы не призываем обзаводиться такими аппаратами, но он точно не будет лишним если есть повод для беспокойства.