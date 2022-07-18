Если уровень сахара в крови через два часа после еды не превышает 7,8 ммоль/л, то можно не беспокоиться. По данным Клиники Майо — это верхняя граница нормы. Когда сахар повышает до 11,1 ммоль/л, говорят о преддиабете. В случае преддиабета еще все можно исправить и остановить развитие заболевания. Все, что выше 11,1 ммоль/л уже уверенно можно назвать сахарным диабетом. Но для того, чтобы исключить диабет, стоит хотя бы раз в год сдавать уровень сахара. А если есть какие-то нарушения в работе организма, то и чаще.
С появлением портативных глюкометров стало довольно удобно контролировать уровень сахара. На диагностику требуется буквально несколько секунд. Мы не призываем обзаводиться такими аппаратами, но он точно не будет лишним если есть повод для беспокойства.
- Глюкоза — основной источник энергии для организма, она поступает из пищи, — объяснил семейный врач Томи Митчелл. — Поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, который перемещает глюкозу из крови в клетки тела.
Если энергии не хватает, в крови недостаточно глюкозы, это приведет к головокружению, дрожи. Избыток дает огромный букет симптомов, главное — вовремя их отследить.
- У вас может быть диабет, если вы употребляете продукты с высоким содержанием сахаров, вам не хватает физической активности, — предупреждает Тони Митчелл. — Повыситься сахар может и из-за стресса.
Подскочивший сахар в крови можно различить и по некоторым косвенным признакам.
Чувство усталости
Даже если вы выспались, хорошо отдохнули, чувство усталости вас не покидает.
- Это одна из самых распространенных жалоб, — объяснил Тони Митчелл. — Конечно, причин для усталости много, но необходимо провериться, чтобы не пропустить диабет.
Почему же мы устаем, ведь высокий уровень сахара означает, что и энергии в клетки должно поступать больше?
- Организму приходится работать сверхурочно, чтобы переработать весь поступивший сахар, это приводит к усталости, — предупредил эксперт портала
Проблемы с вниманием
Вы не можете сосредоточиться, сконцентрироваться, как бы ни старались и какие бы усилия ни предпринимали.
- Вам нужно проверить уровень сахара в крови, — советует доктор Митчелл. — Дело в том, что высокий сахар повреждает крошечные кровеносные сосуды, которые снабжают клетки головного мозга кислородом и питательными веществами.
И несмотря на то, что сосуды крошечные, нарушения могут быть серьезными, вплоть до проблем с мышлением, речью и обучаемостью. Так что, если вы замечаете за собой рассеянность и невнимательность, анализ крови на сахар лишним не будет.
Очень хочется сладкого
Не просто хочется, а больше чем обычно — появляется безумная любовь к сахару, которой вы раньше за собой не замечали. В этом случае уровень сахара в крови не высокий, а низкий, но для организма это не менее вредно, чем диабет и преддиабет.
- Когда глюкоза падает, появляется внезапная потребность в сладком, — предупредил семейный врач. — Конфета или шоколадка даст организм быстрый прилив энергии.
Если так произошло один раз — это не повод для беспокойства. А если вы замечаете за собой такую потребность регулярно, значит, пора к врачу и на анализы.
Раздражительность, перепады настроения
Опять же важно, если это происходит редко — это особенности характера или обстоятельства. Если настроение меняется постоянно, это уже повод беспокоиться. Раздражительность и перепады могут провоцировать как высокий, так и низкий уровень сахара. Но, как мы выяснил, ни то и ни другое не полезно для организма.
Снизилась острота зрения
Высокий уровень сахара может вызывать отек хрусталика, что снижает четкость зрения. Также сахар способен повреждать сетчатку. Если вовремя не определить причину и не начать лечение, это может привести к потере зрения.