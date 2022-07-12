6 привычек, из-за которых мы незаметно и быстро глупеем

В изучении мозга и его работы ученые продвинулись недалеко, многие из процессов и особенностей работы этого сложнейшего органа еще не изучены. Поэтому можно пока опираться только на знания о физиологии нервной системы, которые уже открыты. Сегодня определено, какие привычки и действия могут стимулировать работу мозга и повышать его продуктивность, а за счет каких мы буквально глупеем и тормозим.

Причем многие из действий мы повторяем практически ежедневно, не задумываясь о том, что они делают с нашими мозговыми процессами и умственными способностями. «Доктор Питер» вместе с Евгением Мосиным, врачом-неврологом высшей категории, определили, от каких повседневных привычек мы можем серьезно снизить свою продуктивность, и как стоит от них постепенно избавляться.