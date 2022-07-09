Диетологи давно говорят о вреде избыточного количества жирной пищи. Новое международное исследование, которые провели нейробиологи, подтвердило: от вредностей страдает не только талия, но и мозг, который в прямом смысле усыхает. Результаты эксперимента опубликовали в журнале Metabolic Brain Disease.
На протяжении 30 недель ученые кормили мышей пищей, в которой было повышенное содержание жиров. При этом другая группа мышек получала обычное питание.
Все это время ученые отслеживает вес, уровень глюкозы, а также когнитивные способности грызунов. Особое внимание уделяли мышам с болезнью Альцгеймера, которые были в каждой из подопытных групп.
После окончания эксперимента стало понятно, что у мышей, которых кормили жирной пищей развился диабет, устойчивость к инсулину. Кроме того, у них повысилась тревожность. А у мышек с болезнью Альцгеймера произошли патологические изменения в мозге — он в прямом смысле уменьшился. В итоге они стали вести себя ненормально по сравнению с теми, у кого была обычная диета.
«Ожирение и диабет ухудшают центральную нервную систему, усугубляя психические расстройства и снижение когнитивных способностей, — говорит один из авторов исследования доцент Лариса Бобровская. — Мы наглядно продемонстрировали это в нашем исследовании на мышах».
По словам ученого, это еще одно доказательство, что хроническое ожирение и диабет напрямую связаны с болезнью Альцгеймера. При этом у людей с ожирением примерно на 55 процентов повышается риск развития депрессии, а диабет удваивает этот риск.
«Такими темпами к 2050 году число случаев заболевания достигнет 100 миллионов», — предупреждают исследователи.
Кстати, недавно мы рассказывали о не очевидных признаках болезни Альцгеймера, таких, как например, измененное чувство юмора. А шведские ученые назвали заболевания, которые вдвое увеличивают риск деменции.