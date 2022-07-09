Диетологи давно говорят о вреде избыточного количества жирной пищи. Новое международное исследование, которые провели нейробиологи, подтвердило: от вредностей страдает не только талия, но и мозг, который в прямом смысле усыхает. Результаты эксперимента опубликовали в журнале Metabolic Brain Disease.

На протяжении 30 недель ученые кормили мышей пищей, в которой было повышенное содержание жиров. При этом другая группа мышек получала обычное питание.

Все это время ученые отслеживает вес, уровень глюкозы, а также когнитивные способности грызунов. Особое внимание уделяли мышам с болезнью Альцгеймера, которые были в каждой из подопытных групп.

После окончания эксперимента стало понятно, что у мышей, которых кормили жирной пищей развился диабет, устойчивость к инсулину. Кроме того, у них повысилась тревожность. А у мышек с болезнью Альцгеймера произошли патологические изменения в мозге — он в прямом смысле уменьшился. В итоге они стали вести себя ненормально по сравнению с теми, у кого была обычная диета.