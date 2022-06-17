Не только старение, но и неполадки в работе организма могут увеличивать шансы деменции. Ученым удалось выяснить, какие заболевания наиболее опасны для нашего когнитивного здоровья. Исследования проводили в Швеции, вполне благополучной по многим показателям стране. Оказалось, что риск слабоумия увеличивается в два раза у людей с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с болезнями сердца . Поэтому на профилактику этих заболеваний надо делать упор.

- В нашем исследовании сочетание диабета и болезни сердца, а также диабета, болезни сердца и инсульта было наиболее разрушительным для когнитивной функции, — рассказала старший автор исследования, докторант Центров исследований старения Департамента нейробиологии, медицинских наук и общества Каролинского института Эбигейл Дав.