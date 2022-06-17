Не только старение, но и неполадки в работе организма могут увеличивать шансы деменции. Ученым удалось выяснить, какие заболевания наиболее опасны для нашего когнитивного здоровья. Исследования проводили в Швеции, вполне благополучной по многим показателям стране. Оказалось, что риск слабоумия увеличивается в два раза у людей с сахарным диабетом 2 типа в сочетании с болезнями сердца. Поэтому на профилактику этих заболеваний надо делать упор.
- В нашем исследовании сочетание диабета и болезни сердца, а также диабета, болезни сердца и инсульта было наиболее разрушительным для когнитивной функции, — рассказала старший автор исследования, докторант Центров исследований старения Департамента нейробиологии, медицинских наук и общества Каролинского института Эбигейл Дав.
Деменция появляется не внезапно, а развивается годами. Первые ее признаки можно выявить с помощью специальных когнитивных тестов. И только спустя довольно большой промежуток времени появляются явные симптомы: ухудшение памяти, невозможность заботиться о себе. В случае с деменцией — ее проще предотвратить, чем остановить. Поэтому так важно следить за своим здоровьем, особенно людям с диабетом и сердечно-сосудистыми нарушениями. Так как кардиометаболические заболевания удваивают риски когнитивных нарушений.
В шведском исследований приняли участие 2500 пожилых людей, старше 60 лет, без деменции.
- За участниками в течение 12 лет следили на медицинских осмотрах и с помощью когнитивных тестов, — объяснили ученые, как проводилось наблюдение в журнале
Есть и хорошие новости: одно кардиометаболическое заболевание не оказывало значительного влияния на риск развития деменции.
- Исследование показывает, что риск возрастает только в том случае, если у кого-то есть по крайней мере два заболевания, поэтому вполне возможно, что деменцию можно остановить, предотвратив развитие второго заболевания, — предположили шведские ученые.
Наибольший риск влияния на развитие деменции был у людей старше 78 лет. Но это не значит, что до этого возраста все сложится хорошо. Профилактикой надо заниматься уже в среднем возрасте, или сразу после появления одного из опасных для памяти и мышления заболеваний.