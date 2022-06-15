В здравом уме и твердой памяти: почему деменцию надо лечить, а не списывать на старость

Поймать на ранней стадии

— Важно понимать: когда человек начинает себя плохо чувствовать, это уже заметно всем окружающим, — соглашается Анна Кузьмина , нейропсихолог, руководитель направления «Выездная реабилитация» реабилитационного центра МЦ «XXI век». — Поэтому от чуткости близких зависит, заметят ли они перемены в состоянии родственников, чтобы как можно быстрее оказать помощь.

Обычно люди рассказывают, что понемногу ухудшается качество жизни, начинают страдать когнитивные функции, память, внимание, мышление, речь, восприятие, нейродинамика и пр., отметила Анна Кузьмина. Нарушения когнитивных функций протекают по-разному.

— Люди, описывающие это, как правило, далеки от медицины и говорят так: перестают замечать предметы, которые находятся перед глазами, ищут и оставляют вещи в неположенных местах. Такие проявления наглядно показывают окружающим, что когнитивные нарушения стремительно прогрессируют и срочно нужно близкого показать специалисту. — говорит Анна Кузьмина. — То есть вроде бы понятно, что происходят определенные изменения, но родственники видят это как череду несвязанных с заболеванием событий. У пациента появляется моторная неловкость, он часто задевает углы, несознательно травмируется. Когда врач видит в поведении такие нарушения, то считает это проявлением нарушения зрительно-моторной координации и оптико-пространственного восприятия. По маленьким нюансам мы собираем картинку и понимаем, что пора обратиться к доктору.

По ее словам, родственникам важно отслеживать и свое эмоциональное состояние: если близкий требует больше контроля, если нужно постоянно следить, принимает ли он таблетки или нет, — это важный момент.

— Родственники и пациенты не всегда обращают внимание на мелкие звоночки, — подтверждает Андрей Борисов. — Например, когда человек просто теряет круг своих интересов — перестает читать, смотреть любимые передачи. Пациенты, часто будучи высокообразованными людьми, способны при этом обходить свои дефекты, заменять забытые слова синонимами, вдаваться в пространные рассуждения, конкретно не отвечая на заданный вопрос. Родственники склонны списывать все на возраст — мол, ему уже 80 лет. Память действительно может в этом возрасте страдать, но возраст и деменция — это не обязательные спутники. Да, возраст — это фактор риска, но не обязательная причина. И чем раньше обратился пациент, тем больше возможности вовремя начать лечение и профилактику. А есть и такие формы, которые, не будучи запущенными, лечатся практически полностью.

Неспециалистам трудно понять реальную картину происходящего. Так, по словам Анны Кузьминой, иногда люди говорят, что со зрением или со слухом что-то плохо, а проблема на самом деле в зрительном и слуховом восприятии — мозг плохо перерабатывает, то, что они увидели или услышали. «Если бы люди разбирались в этих моментах, то более чутко считывали бы состояние, когда надо пойти к врачу».

Андрей Борисов отмечает: ключ к пониманию того, в рамках какого состояния возникла деменция, — нейропсихологическая диагностика: она позволяет определить, какая именно часть коры головного мозга страдает и среди каких заболеваний следует искать проблему.

Анна Кузьмина рассказала, как она происходит: во время диагностики пациенту не страшно, потому что нейропсихолог создает благоприятный психологический климат и после этого предлагает рассмотреть картинки, рассказать, что пациент на них видит, создать несколько логических цепочек, повторить движения пальцев за врачом, описать сюжет картинки. Нормотипичный человек справится с такими легкими заданиями очень быстро, но у людей с деменцией этот тест займет много времени. В результате диагностики такого пациента нейропсихолог использует в заключении такие характеристики: грубое снижение памяти, внимания и пр.

Важно, чтобы при диагностике присутствовали родственники, т. к. они наблюдают и видят, что все не так хорошо, как им казалось. Нейропсихологическая диагностика дает возможность специалистам мультидисциплинарной бригады создать план реабилитации и оценить реабилитационный потенциал.

В какой-то степени в диагностике помогает МРТ: изменения на снимке иногда можно увидеть, но их может и не быть. Да и вообще МРТ лишь косвенно описывает признаки, которые могут интересовать врача. Кроме того, если заключение пишет специалист, не работающий с деменцией, то результаты могут испугать пациента. Евгений Доценко напомнил, что специалист, проводящий МРТ, не может ставить диагноз «деменция» на основании исследования — решение в любом случае должен принимать лечащий врач.

— Часто пациенты, которые обратились по поводу когнитивных расстройств, видят в заключении формулировку «заместительная гидроцефалия». С точки зрения исследователя, это излишнее количество жидкости во внутричерепных пространствах. А замещает она не что иное, как мозговое вещество, т. е. это говорит о частичной атрофии головного мозга, в частности, коры, — рассказывает Борисов. — Но пациент сразу открывает интернет и начинает искать, что с ним случилось, — и, конечно, видит совершенно ужасные перспективы с необходимостью оперативного лечения. Поэтому мы просим исследователей лишь описывать то, что они видят, а не ставить диагнозы.