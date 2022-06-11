Поймать раннюю стадию деменции не так-то просто. Когда у пожилого человека уже явно проявляются изменения в поведении и снижается память, синдром зашел довольно далеко. Поэтому ученые и врачи пытаются определить, по каким еще признакам понять, что деменция начинается.
Японские исследователи из Университета Шиншу обнаружили одну закономерность: оказывается, о ранней стадии деменции или о ее высоких рисках можно судить по осанке. Для этого они исследовали пожилых людей. Оказалось, чем больше голова и шея выступают вперед перед тазом, если смотреть на человека строго в профиль, тем выше вероятность, что когнитивные нарушения уже начались.
- О снижении когнитивной функции можно судить по сдвигу вперед сагиттальной вертикальной оси — длины горизонтальной линии, которая соединяет заднюю верхнюю концевую пластинку крестца с вертикальным отвесом, опущенным от центра тяжести тела С7 позвонка, — научно обосновал в исследовании, опубликованном в медицинском журнале
У мужчин изменения осанки и снижение когнитивных функций не зависели ни от смещения, ни от возраста. У женщин смещение должно было составлять минимум 70 миллиметров.
- Слабоумие можно предотвратить, если выявлять когнитивные нарушения на обратимой стадии, — объяснили ценность своего исследования ученые. — Особенно в кругах, где дорогостоящее медицинское тестирование не всегда доступно.
Кстати, изменения осанки можно остановить, если в жизнь пожилых людей добавить физические упражнения. Соответственно, снизится и риск деменции.
Исследование проводили в городе Обусе, префектуры Нагано, которая является одним из регионов Японии с самым большим числом долгожителей.
Протестировали 411 человек — 202 мужчины и 209 женщин в возрасте от 50 до 89 лет.
- Из-за увеличения количества пожилых людей, увеличилась распространенность когнитивных нарушения, которые часто упускают из виду при рутинных медицинских осмотрах, — объяснили причину начала исследования ученые.