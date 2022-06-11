Поймать раннюю стадию деменции не так-то просто. Когда у пожилого человека уже явно проявляются изменения в поведении и снижается память, синдром зашел довольно далеко. Поэтому ученые и врачи пытаются определить, по каким еще признакам понять, что деменция начинается.

Японские исследователи из Университета Шиншу обнаружили одну закономерность: оказывается, о ранней стадии деменции или о ее высоких рисках можно судить по осанке. Для этого они исследовали пожилых людей. Оказалось, чем больше голова и шея выступают вперед перед тазом, если смотреть на человека строго в профиль, тем выше вероятность, что когнитивные нарушения уже начались.