Дело в том, что в северной части Европы высокая рождаемость снижает финансовые возможности семей. И это одна из причин негативного влияния на когнитивные способности.

- Рождение дополнительного ребенка часто сопряжено со значительными финансовыми затратами, снижает доход семьи и увеличивает вероятность попадания за черту бедности, — объяснили авторы исследования в научном журнале Demography . — Снижается уровень жизни всех членов семьи , а финансовые проблемы и неуверенность в завтрашнем днем способствует ухудшению когнитивных функций.

Но, конечно же, это не единственная причина. Из-за рождения детей женщина меньше работает и меньше зарабатывает. А как показали исследования, чем дольше человек продолжает работать, тем меньше у него рисков получить деменцию.

Также рождение ребенка вызывает стресс, меняется режим отдыха, родителям не хватает сна, зато хватает забот. Такое поведение может приводить к нарушениям когнитивных способностей.