Много детей — хорошо для демографии страны, а хорошо ли быть многодетным для здоровой старости? Вопросом задались ученые из Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете. И получили на него неожиданный ответ. Оказалось, чем больше детей появилось в семье, тем с большей вероятностью в пожилом возрасте у родителей разовьется слабоумие.
- Наличие трех или более детей, по сравнению с двумя детьми, оказывает негативное влияние на когнитивные функции в пожилом возрасте, — объяснил один из авторов исследования доктор философии, профессор демографии и здоровья семьи Колумбийского университета Вегард Скирбекк. — И наиболее сильно этот эффект мы наблюдали в Северной Европе.
Дело в том, что в северной части Европы высокая рождаемость снижает финансовые возможности семей. И это одна из причин негативного влияния на когнитивные способности.
- Рождение дополнительного ребенка часто сопряжено со значительными финансовыми затратами, снижает доход семьи и увеличивает вероятность попадания за черту бедности, — объяснили авторы исследования в научном журнале
Но, конечно же, это не единственная причина. Из-за рождения детей женщина меньше работает и меньше зарабатывает. А как показали исследования, чем дольше человек продолжает работать, тем меньше у него рисков получить деменцию.
Также рождение ребенка вызывает стресс, меняется режим отдыха, родителям не хватает сна, зато хватает забот. Такое поведение может приводить к нарушениям когнитивных способностей.
Конечно, есть в этой истории и положительные моменты у больших семей.
- Наличие большого количества детей снижает риск социальной изоляции пожилых людей, а уровень общения и поддержи очень важен для защиты когнитивных функций, — говорят исследователи.
В исследовании приняли участие пожилые люди из европейских стран: Австрии, Бельгии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Израиля. Все были старше 65 лет и имели как минимум двоих биологических детей.
- Негативное влияние трех или более детей на когнитивные функции нельзя не принимать во внимание, оно эквивалентно 6,2 года старения, — отметил соавтор исследования, доктор философии, профессор экономики Университета Париж-Дофин Эрик Бонсан. — Это предполагает, что уменьшение доли людей, имеющих троих и более детей, может иметь положительные последствия для когнитивного здоровья пожилых.
Эффект снижения способностей и быстрого старения ученые зафиксировали не только у женщин-матерей, он проявлялся и у мужчин-отцов.
Теперь ученые считают, что необходимо провести подобные исследования на бездетных, и на родителях, у которых есть только один ребенок, чтобы понять, какая семья «безопасна» для когнитивного здоровья.