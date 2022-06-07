В 2019 году британка Холли Брейтуэйт и ее муж Алекс стали родителями маленькой Альбы. Счастье омрачало лишь состояние здоровья молодой мамы: она много нервничала, резко общалась с родными, стала грубой и рассеянной.

Сначала сама Холли и ее родные думали, что женщину накрыла послеродовая депрессия. Потом они списали изменения на небольшие проблемы с щитовидной железой, которые диагностировали незадолго до родов. Но проконсультироваться они ни с кем не могли — грянула пандемия и женщина не могла встретиться с врачом несколько месяцев.