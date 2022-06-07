В 2019 году британка Холли Брейтуэйт и ее муж Алекс стали родителями маленькой Альбы. Счастье омрачало лишь состояние здоровья молодой мамы: она много нервничала, резко общалась с родными, стала грубой и рассеянной.
Сначала сама Холли и ее родные думали, что женщину накрыла послеродовая депрессия. Потом они списали изменения на небольшие проблемы с щитовидной железой, которые диагностировали незадолго до родов. Но проконсультироваться они ни с кем не могли — грянула пандемия и женщина не могла встретиться с врачом несколько месяцев.
Холли становилось все хуже. И когда она все-таки попала к врачу, диагноз уже не оставлял сомнений. В 34 года женщина у
Лобно-височная деменция, она же лобно-височная дегенерация или болезнь Пика, как правило встречается у людей старше 55 лет. Но это одна из редких форм слабоумия, которая может поражать и молодых людей. Прогноз для пациентов с таким диагнозом неутешителен — в среднем они живут 6 лет после того, как болезнь стала прогрессировать.
По симптомам болезнь Пика похожа на Альцгеймера, но протекает намного тяжелее. На первое место здесь выходит расстройство, а затем и полный распад личности. При этом сами пациенты не понимают, что они чем-то больны и считают свое поведение нормальным. Лекарства от лобно-височной деменции, как и от любых других ее форм, нет.
По словам близких Холли, ее память практически не пострадала: она и сейчас помнит даты рождения близких, помнит, чем как они с подружками гуляли в молодости по вечерам. Это одна из особенностей редких форм деменции — проблемы с памятью возникают лишь на поздних этапах, поэтому их сложно диагностировать.
«Холли всегда была сильным, уверенным в себе человеком, —