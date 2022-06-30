Смех без причины и еще 4 неожиданных признака, что началась болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции. Развивается она медленно, а вот прогрессировать может стремительно. И очень важно вовремя заметить и идентифицировать даже самые неожиданные симптомы, чтобы успеть помочь человеку.

Альтернативный юмор

Заметили, что кого-то из ваших близких веселят трагические события в новостях, криво припаркованная машина или даже лай собаки? Исследователи из Университетского колледжа Лондона предупреждают : это может быть началом деменции.

Их исследования показали, что люди с болезнью Альцгеймера и лобно-височной формой деменции с большей вероятностью начнут получать удовольствие от странных абсурдных шоу и сериалов, таких, например, как «Мистер Бин» или «Южный парк». И, напротив, более тонкий, интеллектуальный юмор им больше недоступен.

«Близкие таких пациентов рассказали, что пристрастия в юморе у них изменились примерно за 9 лет до первых симптомов», — пишут ученые.