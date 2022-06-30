Смех без причины и еще 4 неожиданных признака, что началась болезнь Альцгеймера
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Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции. Развивается она медленно, а вот прогрессировать может стремительно. И очень важно вовремя заметить и идентифицировать даже самые неожиданные симптомы, чтобы успеть помочь человеку.

Альтернативный юмор

Заметили, что кого-то из ваших близких веселят трагические события в новостях, криво припаркованная машина или даже лай собаки? Исследователи из Университетского колледжа Лондона предупреждают: это может быть началом деменции.

Их исследования показали, что люди с болезнью Альцгеймера и лобно-височной формой деменции с большей вероятностью начнут получать удовольствие от странных абсурдных шоу и сериалов, таких, например, как «Мистер Бин» или «Южный парк». И, напротив, более тонкий, интеллектуальный юмор им больше недоступен.

«Близкие таких пациентов рассказали, что пристрастия в юморе у них изменились примерно за 9 лет до первых симптомов», — пишут ученые.

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Неряшливый вид

Даже если человек очень хочет хорошо выглядеть, у него это не всегда получается. Он может выбирать вещи, которые не сочетаются друг с другом, хотя раньше умел одеваться стильно, или пытаться надеть летом теплую куртку.

Такие изменения тоже могут быть вызваны начинающейся болезнью Альцгеймера — это подтверждает исследование ученых из университетов Кента и Йорка. Они уточнили, что если человек забывает надеть какую-то деталь туалета, не обращает внимания, что испачкался и его не волнует расстегнутая пуговица или ширинка, это тоже тревожный симптом.

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Снижение навыков вождения

Болезнь Альцгеймера влияет не только на когнитивные навыки, но и на координацию движений. В частности, это — на ранних стадиях, когда нет еще никаких клинических проявлений — мешает людям вести машину, а особенно — парковаться. По мнению ученых из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, водители, у которых потом диагностируют деменцию, ездят медленнее, резко меняют направление движения, вынуждены пользоваться навигаторами, так как забывают маршрут.

Изменения были настолько очевидными, что на их основании ученые смогли создать модель, прогнозирующую развитие Альцгеймера. Она оказалась точной на 90%.

Безосновательная щедрость

Это одно из недавних исследований, которое показало: если пожилые люди внезапно стали альтруистами, значит у них с большой вероятностью развивается Альцгеймер. По крайней мере, других причин, почему они отдают свои деньги посторонним людям — нет.

Кстати, проблемы по отношению к деньгам в принципе считаются одним из ранних манифестов деменции.

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Тяга к нецензурным выражениям

Какое слово вы составите, если вам предложат назвать слова, начинающиеся с буквы «б»? Барабан, бочка, бабочка… а вот если на ум первым придет междометие, которым многие заменяют слово «блин», это, по мнению калифорнийских исследователей, тоже может быть признаком начинающейся болезни, потому что она «отключает» фильтры, которые контролируют поведение, в том числе и речевое.

«18% людей с болезнью Альцгеймера использовали слово f*ck, когда их просили назвать слова, начинающиеся на букву f, — пишут ученые. — Из здоровых людей это слово не назвал ни один человек».

Кстати, этим же объясняются и ситуации, когда человек начинает творить откровенную чушь, не считаясь с окружающими. Он не может контролировать не только речь, но и поведение, причем не осознает, что это неправильно и неуместно.

Ирина Себелева