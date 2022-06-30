Смех без причины и еще 4 неожиданных признака, что началась болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции. Развивается она медленно, а вот прогрессировать может стремительно. И очень важно вовремя заметить и идентифицировать даже самые неожиданные симптомы, чтобы успеть помочь человеку.
Альтернативный юмор
Заметили, что кого-то из ваших близких веселят трагические события в новостях, криво припаркованная машина или даже лай собаки? Исследователи из Университетского колледжа Лондона
Их исследования показали, что люди с болезнью Альцгеймера и лобно-височной формой деменции с большей вероятностью начнут получать удовольствие от странных абсурдных шоу и сериалов, таких, например, как «Мистер Бин» или «Южный парк». И, напротив, более тонкий, интеллектуальный юмор им больше недоступен.
«Близкие таких пациентов рассказали, что пристрастия в юморе у них изменились примерно за 9 лет до первых симптомов», — пишут ученые.
Неряшливый вид
Даже если человек очень хочет хорошо выглядеть, у него это не всегда получается. Он может выбирать вещи, которые не сочетаются друг с другом, хотя раньше умел одеваться стильно, или пытаться надеть летом теплую куртку.
Такие изменения тоже могут быть вызваны начинающейся болезнью Альцгеймера — это подтверждает
Снижение навыков вождения
Болезнь Альцгеймера влияет не только на когнитивные навыки, но и на координацию движений. В частности, это — на ранних стадиях, когда нет еще никаких клинических проявлений — мешает людям вести машину, а особенно — парковаться. По
Изменения были настолько очевидными, что на их основании ученые смогли создать модель, прогнозирующую развитие Альцгеймера. Она оказалась точной на 90%.
Безосновательная щедрость
Это одно из недавних исследований, которое показало: если пожилые люди внезапно стали альтруистами, значит у них с большой вероятностью развивается Альцгеймер. По крайней мере, других причин, почему они отдают свои деньги посторонним людям — нет.
Кстати, проблемы по отношению к деньгам в принципе считаются одним из ранних манифестов деменции.
Тяга к нецензурным выражениям
Какое слово вы составите, если вам предложат назвать слова, начинающиеся с буквы «б»? Барабан, бочка, бабочка… а вот если на ум первым придет междометие, которым многие заменяют слово «блин», это,
«18% людей с болезнью Альцгеймера использовали слово f*ck, когда их просили назвать слова, начинающиеся на букву f, — пишут ученые. — Из здоровых людей это слово не назвал ни один человек».
Кстати, этим же объясняются и ситуации, когда человек начинает творить откровенную чушь, не считаясь с окружающими. Он не может контролировать не только речь, но и поведение, причем не осознает, что это неправильно и неуместно.