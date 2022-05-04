Невролог Ирина Волкова разглядела у Джо Байдена симптомы болезни Паркинсона

Что отличает галлюцинации при болезни Паркинсона от галлюцинаций других состояний?

- Пациент с болезнью Паркинсона ощущает присутствие кого-то или чего-то, как правило, сзади или сбоку. Просто вне поля зрения. Когда пациент оборачивается, чтобы посмотреть нет ли рядом с ним другого человека или животного, то ничего не находит. Такой вариант галлюцинаций называется «экстракампинный феномен». То есть, когда человек переводит взгляд с того, что он якобы «видит сбоку» на пространство перед собой, то это изображение исчезает. Именно в этот момент Байден теряется, разводит руками, поворачивается на 180 градусов, надеясь понять, куда все подевалось. Это не его вина, это его беда. И вина его врачей. Дальше будет хуже — галлюциноз усиливается, учащается при нарастании когнитивных нарушений.

По словам Ирины Волковой, рисунок этих галлюцинации типичен.

- Люди, которых якобы видят пациенты, ведут себя стереотипно, они двигаются, шевелят губами, но не говорят с пациентом, — поясняет эксперт. — Пациент делает к ним шаги, и фигура пропадает. Морально это все тягостно.

Кто в группе риска?

Основными факторами риска развития галлюциноза — это когнитивные расстройства, пожилой возраст, длительность болезни.

- Но важно помнить, что экстракампинный феномен может возникать и на ранних стадиях заболевания, и на премоторной стадии болезни Паркинсона, — предупреждает Ирина Волкова.

Примечательно, что Джо Байден уже по дате своего рождения (1942 год) входит в группу риска тех, кто наиболее подвержен болезни Паркинсона. Такое предположение связано с последствиями эпидемии «испанки» в прошлом столетии. Как рассказала «Доктору Питеру» научный сотрудник Института экспериментальной медицины Замира Муружева, дети, рожденные в период эпидемии «испанки», через 20-30 и более лет были больше подвержены риску развития болезни Паркинсона и нейродегенерации. После этого стали рассматривать теорию, что инфекционное заболевание может впоследствии вызывать нейродегенерацию. В период пандемии новой коронавирусной инфекции эта теория изучается вдвойне.

Как лечить Байдена

Невролог Ирина Волкова полагает, что терапия американского президента требует срочной корректировки. Эксперт предлагает целую программу действий: