Невролог Ирина Волкова разглядела у Джо Байдена симптомы болезни Паркинсона

Не первый раз президент США здоровается с невидимым собеседником. Недавно в Сиэтле он попрощался с публикой, повернулся и протянул руку в пустоту. Обернулся назад — но и там никого. Видеозапись появилась в Сети. До этого случая Джо Байден пытался поздороваться с невидимкой после выступления в Северной Каролине. Интернет-пользователи гадают, что это было — дезориентация в пространстве или галлюцинации?
Врач-невролог Ирина Волкова, которая многие годы занимается реабилитацией тяжелых пациентов (глубоко травмированных, обездвиженных, без сознания), считает, что причина такого странного поведения очевидна.
врач-невролог, руководитель клиники реабилитации после инсульта, травм и ДТП, операций (Екатеринбург)
- Коллеги из Америки, полечите своего президента! — призывает Ирина Геннадьевна. — Не делайте вид, что с ним ничего не происходит. Пишут, сенат требует, чтобы он прошел когнитивный тест. Но в данном случае Монреальская когнитивная шкала — не самое главное.
У президента Байдена есть весь симптомокомплекс болезни Паркинсона, полагает врач.
Замедленное движение (брадикинезия). Человек начинает медленно ходить, вплоть до состояния «волочить ноги». Может с трудом садиться и вставать.
Падения (lapsus). Человека неудержимо «несет» вперед, в сторону или же он начинает пятиться назад. Как правило, с таким движением человек не может сам остановиться и ударяется о какое-нибудь препятствие и — падает.
Брадифрения. Заторможенность в интеллектуальной сфере. По сообщениям депрессивных пациентов, это чувство «неясности в голове», ощущение «скованности мысли», «преграды» на пути мыслей, «пустоты в голове», когда можно часами сидеть, глядя в одну точку, и ни о чем не думать. Наблюдаются спонтанность мышления, замедленное течение мыслей, затрудненное воспроизведение прошлого опыта и поверхностное восприятие происходящего в настоящее время.
Когнитивные расстройства. Человек может испытывать трудности с мышлением и рассуждением, памятью, речью или восприятием.
Экстракампинный феномен. Галлюцинации, выходящие за пределы «чувствительного поля» (например, зрительные галлюцинаторные образы воспринимаются больным позади себя).
Это те признаки, которые очень заметны у Джо Байдена даже без тщательного осмотра, считает эксперт.
Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание, поражающее в основном дофамин-продуцирующие нейроны в определенной области мозга.
Заболевание начинается с неспецифических, не двигательных проявлений. Примерно за 10-15 лет до проявления двигательных нарушений начинаются запоры, бессонница, нарушении потенции, эякуляции… Сюда же можно добавить нарушения поведения в фазу сна с быстрыми движениями глаз. В определенную фазу сна у человека появляется спонтанное движение рук и ног. Он может кричать, резко двигать руками и ногами.
По словам специалистов, генетических форм болезни Паркинсона совсем немного — до 5% от всех случаев заболевания. Остальные возникают спорадически, причем до сих пор неизвестно, что же именно вызывает болезнь. Очевидно, что с возрастом частота болезни Паркинсона возрастает многократно. Но что же вдруг вызывает гибель дофаминовых нейронов, большой вопрос.
- Галлюцинации часто встречаются при болезни Паркинсона, независимо от того, связаны они с деменцией или нет. Ими страдают до 40% пациентов с болезнью Паркинсона, — говорит невролог Ирина Волкова. — Галлюцинации могут быть любой сенсорной модальности: зрительные чаще всего, слуховые, тактильные и так далее.
Что отличает галлюцинации при болезни Паркинсона от галлюцинаций других состояний?
- Пациент с болезнью Паркинсона ощущает присутствие кого-то или чего-то, как правило, сзади или сбоку. Просто вне поля зрения. Когда пациент оборачивается, чтобы посмотреть нет ли рядом с ним другого человека или животного, то ничего не находит. Такой вариант галлюцинаций называется «экстракампинный феномен». То есть, когда человек переводит взгляд с того, что он якобы «видит сбоку» на пространство перед собой, то это изображение исчезает. Именно в этот момент Байден теряется, разводит руками, поворачивается на 180 градусов, надеясь понять, куда все подевалось. Это не его вина, это его беда. И вина его врачей. Дальше будет хуже — галлюциноз усиливается, учащается при нарастании когнитивных нарушений.
По словам Ирины Волковой, рисунок этих галлюцинации типичен.
- Люди, которых якобы видят пациенты, ведут себя стереотипно, они двигаются, шевелят губами, но не говорят с пациентом, — поясняет эксперт. — Пациент делает к ним шаги, и фигура пропадает. Морально это все тягостно.
Кто в группе риска?
Основными факторами риска развития галлюциноза — это когнитивные расстройства, пожилой возраст, длительность болезни.
- Но важно помнить, что экстракампинный феномен может возникать и на ранних стадиях заболевания, и на премоторной стадии болезни Паркинсона, — предупреждает Ирина Волкова.
Примечательно, что Джо Байден уже по дате своего рождения (1942 год) входит в группу риска тех, кто наиболее подвержен болезни Паркинсона. Такое предположение связано с последствиями эпидемии «испанки» в прошлом столетии. Как рассказала «Доктору Питеру» научный сотрудник Института экспериментальной медицины Замира Муружева, дети, рожденные в период эпидемии «испанки», через 20-30 и более лет были больше подвержены риску развития болезни Паркинсона и нейродегенерации. После этого стали рассматривать теорию, что инфекционное заболевание может впоследствии вызывать нейродегенерацию. В период пандемии новой коронавирусной инфекции эта теория изучается вдвойне.
Как лечить Байдена
Невролог Ирина Волкова полагает, что терапия американского президента требует срочной корректировки. Эксперт предлагает целую программу действий:
Врачам Байдена надо пересмотреть те препараты, которые он получает, в частности антихолинергические средства. По возможности, их нужно отменить или уменьшить дозировку.
Скорректировать противопаркинсоническую терапию, с заменой или отменой препаратов, провоцирующих галлюциноз.
Добавить к терапии атипичный нейролептик.