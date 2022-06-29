Немецкие ученые нашли участок в мозге, который подталкивает нас к обжорству

Не похудеть, а отказаться от обжорства — теперь это вполне реальная цель. Ученые из Германии обнаружили в мозге источник всех наших пищевых бед — группу нервных клеток в гипоталамусе, отвечающую за высвобождение эндогенных лизофосфолпидов (веществ, которые контролируют прием пищи — прим. ред.). Если они избыточно «возбуждены», мы испытываем мнимое чувство голода и не можем наесться. Когда они работают корректно, то сигналы о насыщении поступают вовремя.

- В этом процессе решающий этап контролируется ферментом аутотаксином, который отвечает за выработку лизофосфатидной кислоты, — объяснили исследователи. — Блокирование выработки аутотаксина может снизить чрезмерное потребление пищи.