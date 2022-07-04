Фармацевт предупредила об опасности популярных БАДов для улучшения мозгового кровообращения

Что не так с ноотропами?

Ноотропные препараты завоевали народную любовь. Их пьют, чтобы работать в сверхурочном режиме, дают детям, чтобы хорошо учились, и прописывают пожилым, чтобы спасти от деменции. Выпить таблетку и стать умнее. Такое вообще возможно?

Небольшой спойлер: ни у одного ноотропного препарата нет независимых исследований, которые бы подтвердили это.

Но почему же их так любят и нередко назначают при лечении пациентов, чем они могут навредить? Давайте разбираться.