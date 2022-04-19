Первый в России и Европе появился препарат, который поможет остановить развитие болезни Альцгеймера, а в некоторых случаях и улучшить состояние больного. Российская компания «НоваМедика» — инвестиционный проект «Роснано» — разработала, зарегистрировала и выпустила на рынок препарат под названием «Миореол». Это комбинированное лекарство, которое предназначено для лечения людей с умеренной и тяжелой формой деменции при болезни Альцгеймера.
- Его инновационность в том, что в одной лекарственной форме объединены две молекулы, дополняющие действие друг друга, — объяснили в компании-разработчике «НоваМедика». — Это донепезил и мемантин, они считаются основой терапии когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера.
На рынке представят препарат в четырех дозировках — это необходимо в том числе и для того, чтобы упростить процесс назначения и приема, так как «Миореол» нужно принимать поэтапно и в нарастающих дозировках. Схему лечения будут прописывать врачи, препарат отпускается только по рецепту. В аптеках он должен появиться уже в ближайшие дни.
- Болезнь Альцгеймера — мультифакторное заболевание, поэтому использование многокомпонентной терапии обеспечивает одновременно воздействие на несколько звеньев развития болезни, — объяснил медицинский директор компании «НоваМедика» Захар Лейкин. — Если своевременно начать комбинированную терапию деменции при болезни Альцгеймера, то можно достичь хороших результатов в замедлении прогрессии когнитивного дефицита.
Болезнь Альцгеймера стала наиболее распространенной причиной деменции, на ее долю приходится, по данным Всемирной организации здравоохранения, до 60-70 процентов всех случаев. При этом заболевание — неизлечимое.
Только цифры
50 миллионов людей с деменцией насчитывается в мире.
10 миллионов новых случаев выявляется каждый год.
4,5 процентов населения Москвы старше 60 лет страдают от болезни Альцгеймера.
Фармацевтическая компания, кстати, разрабатывает и другие препараты, которые направлены на лечение заболеваний центральной нервной системы — нейропатическую боль, мигрень, когнитивные расстройства, нарушения сна, умеренные и тяжелые формы деменции.
Тем временем в Москве начали выпускать препараты для лечения ВИЧ и рака. В экономической зоне «Технополис «Москва» компания «Амедарт» запустила импортозамещающее производство.
Препаратов для лечения ВИЧ смогут выпускать до 10 миллионов упаковок в год, противоопухолевых — до 1 миллиона упаковок. Также на заводе уже выпускают иммунодепрессанты, препараты для лечения почечной недостаточности, запланировано производство инсулинов.