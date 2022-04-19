На рынке представят препарат в четырех дозировках — это необходимо в том числе и для того, чтобы упростить процесс назначения и приема, так как «Миореол» нужно принимать поэтапно и в нарастающих дозировках. Схему лечения будут прописывать врачи, препарат отпускается только по рецепту. В аптеках он должен появиться уже в ближайшие дни.

- Болезнь Альцгеймера — мультифакторное заболевание, поэтому использование многокомпонентной терапии обеспечивает одновременно воздействие на несколько звеньев развития болезни, — объяснил медицинский директор компании «НоваМедика» Захар Лейкин. — Если своевременно начать комбинированную терапию деменции при болезни Альцгеймера, то можно достичь хороших результатов в замедлении прогрессии когнитивного дефицита.

Болезнь Альцгеймера стала наиболее распространенной причиной деменции, на ее долю приходится, по данным Всемирной организации здравоохранения, до 60-70 процентов всех случаев. При этом заболевание — неизлечимое.