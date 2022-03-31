О запуске производства дефицитного лекарства для лечения людей с дисфункцией щитовидной железы объявила новосибирская фармацевтическая компания Renewal (ПФК «Обновление»). Называться препарат будет «L-тироксин Реневал». Он предназначен для заместительной терапии при гипотиреозе — распространенном заболевании, связанном с дефицитом гормонов щитовидной железы. Пациенты должны принимать его постоянно — именно исчезновение немецкого L-тироксина (производства Берлин Хеми) в марте из аптек вызвало ажиотаж и панику среди тех, у кого заканчивались запасы.

- В планах компании обеспечить фармацевтический рынок России бесперебойными поставками препарата в требуемом количестве. Планируем запуск производства в течение двух недель, по мере получения регистрационных документов. Технически мы подготовлены, сырье и компоненты для производства в наличии. Выпускаем на имеющихся мощностях, — рассказал ТАСС исполнительный директор компании Владимир Гречкин.

По словам собеседника агентства, сейчас более 90% рынка занимают импортные препараты, а в реестре зарегистрированных лекарственных препаратов имеется два производителя из РФ, включая Renewal.