На прямой связи с мозгом: как бактерии в кишечнике управляют нашим поведением и настроением

Второй мозг

- Александр Николаевич, почему кишечник иногда называют вторым мозгом? Разве у них есть сходство?

- Если посмотреть на картинки в интернете, можно заметить, что мозг и кишечник с большим количеством извилин очень похожи. Но суть, конечно, не в этом. Мы не можем заставить кишечник не заниматься пищеварением, а кишечник не может заставить нас задуматься о проблемах мироздания.

В то же время, вспомните, на голодный желудок мы не можем думать ни о чем другом, кроме еды. Или если идем голодными в магазин, то покупаем намного больше продуктов, чем если бы пошли после еды — это кишечник посылает сигнал мозгу.

- И как он это делает?

- Кишечный эпителий и рецепторы в головном мозге тесно связаны нейрональными, молекулярными и гормональными регуляторами. У этой связи есть даже свое название — «ось кишечник-мозг» (gut-brain axis).

К примеру, в кишечнике есть так называемые GPR-рецепторы, которые регулируют разные молекулярные сигналы. Например, от короткоцепочных жирных кислот, которые образуются только в кишечнике — производят эти кислоты кишечные бактерии. Сигнал этих молекул мозг воспринимает как команду к действию.

Другой пример. Центр насыщения в мозге (находится в гипоталамусе) тесно связан с уровнем глюкозы в крови — когда глюкоза падает, возникает чувство голода. А в кишечнике первые потребители сахаров — живущие там бактерии. Когда им не хватает глюкозы, они нам «говорят»: «Сьешь сладкого». И на ментальном уровне мы сразу понимаем, что нам захотелось съесть конфетку.

Или взять нейрональную связь. Работу кишечника во многом регулирует центральная нервная система — делает она это через блуждающий нерв, спинной мозг. По сути, все эти органы связаны будто проводами, по которым постоянно идет сигнал.

- То есть связь в буквальном смысле прямая?

- По сути, да. Хорошо известно: если мы делаем для себя что-нибудь приятное, у нас вырабатываются так называемые гормоны счастья — тот же серотонин. Так вот около 90% серотонина или серотонин-подобных веществ на самом деле вырабатываются не в мозге, а именно в кишечнике . Есть даже данные, что многие гормоноподобные вещества выделяют сами кишечные бактерии. Поэтому когда наш кишечник здоров, у нас и настроение хорошее.

- Получается, кишечник вырабатывает серотонин, даже если наше удовольствие никак не связано с едой?

- Еда в принципе важнейший модулятор всего, что с нами происходит. В любом живом организме, в том числе и у человека, два главных жизненных мотиватора — получение питательных веществ и размножение. И они постоянно друг с другом конкурируют — то один возьмет верх, то другой.