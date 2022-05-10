Сколько времени нужно кишечнику, чтобы восстановиться после приема антибиотиков

Врачи и ученые с началом пандемии COVID-19 предупреждали о другой «эпидемии» — резистентности к антибиотикам. Из-за того, что антимикробную терапию очень часто прописывали «на всякий случай», без веских причин, устойчивость к препаратам выросла в разы. Есть опасность, что при бактериальных инфекциях лечить их станет значительно сложнее. Еще до ковид, в 2019 году микробы, устойчивые к лекарствам, стали причиной миллиона смертей. Но это не единственная опасность антибиотиков.
Препараты способны изменять микробиом кишечника, от которого зависит здоровье организма в целом. И восстановление может занять даже не месяцы, а годы. Даже если терапия длилась всего несколько дней. Исследование на эту тему провели в Вашингтонском университете.
- Микробиомы некоторых людей после курса антибиотиков напоминают микробиомы тяжелобольных пациентов отделения интенсивной терапии, — предупредили ученые.
Чтобы отделить влияние антибиотиков от действия заболевания, в эксперименте, который провели в Вашингтонском университете, участвовали только здоровые добровольцы.
- Очень часто врачи прописывают антибиотики, думая, что вреда от них очень мало, особенно, если это всего лишь таблетки на несколько дней, — объяснила выбор темы специалист по инфекционным заболеваниям Университета Дженни Квон. — Мы хотели выяснить, так ли это?
20 добровольцев разделили на четыре группы, которым давали разные антибиотики и их сочетание в течение пяти дней. Среди препаратов, участвовавших в исследовании, были азитромицин, левофлоксацин, цефподоксим и комбинация азитромицина и цефподоксима (ее часто назначают пациентам с внебольничной пневмонией, даже если у воспаления вирусная природа).
У всех добровольцев собирали образцы кала до, во время и после курса антибиотиков. Самый последний образец брали спустя полгода после приема препаратов.
- Мы фиксировали, как менялось разнообразие бактерий в кишечнике, — рассказала Дженни Кван.
После приема антибиотиков показатели существенно снижались и возвращались к исходным значениям спустя два месяца.
- У большинства добровольцев присутствующие виды все равно оставались измененными, — отметил в научном журнале
Более того, у трех участников исследования микробиом не восстановился даже спустя полгода после приема антибиотиков. Хотя, как отметили добровольцы, чувствовали они себя нормально.
- Результаты нашего исследования служат предупреждением о том, то принимать противомикробные препараты — это азартная игра, даже если это полностью оправдано, — говорит еще один автор исследования, патологоанатом и микробиолог Вашингтонского университета Гаутам Дантас.