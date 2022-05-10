Сколько времени нужно кишечнику, чтобы восстановиться после приема антибиотиков

Чтобы отделить влияние антибиотиков от действия заболевания, в эксперименте, который провели в Вашингтонском университете, участвовали только здоровые добровольцы.

- Очень часто врачи прописывают антибиотики, думая, что вреда от них очень мало, особенно, если это всего лишь таблетки на несколько дней, — объяснила выбор темы специалист по инфекционным заболеваниям Университета Дженни Квон. — Мы хотели выяснить, так ли это?

20 добровольцев разделили на четыре группы, которым давали разные антибиотики и их сочетание в течение пяти дней. Среди препаратов, участвовавших в исследовании, были азитромицин, левофлоксацин, цефподоксим и комбинация азитромицина и цефподоксима (ее часто назначают пациентам с внебольничной пневмонией, даже если у воспаления вирусная природа).

У всех добровольцев собирали образцы кала до, во время и после курса антибиотиков. Самый последний образец брали спустя полгода после приема препаратов.

- Мы фиксировали, как менялось разнообразие бактерий в кишечнике, — рассказала Дженни Кван.