Как рассказала Молли Хембри изданию Eat This, Not That! , все типы груш имеют сопоставимое количество клетчатки, поэтому можно выбирать любые сорта, которые вам больше нравятся. Этот фрукт также можно использовать в кулинарных экспериментах — добавлять в каши, салаты и соусы, готовить с ней тосты, десерты. Более твердые груши лучше подходят для варки, запекания и приготовления на гриле, в то время как более мягкие — для консервирования, могут быть использованы в смузи, соусах или супах.