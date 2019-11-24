груши полезны для здоровья кишечника
Фото
iStockphoto

Бурление в животе, периодические запоры или повышенное газообразование — все эти признаки говорят о том, что с вашим пищеварением не все в порядке. Если такие проблемы беспокоят регулярно, конечно, стоит сходить на прием к гастроэнтерологу и пройти обследование. Но в любом случае необходимо, в первую очередь, пересмотреть свой рацион питания — какие-то продукты убрать, а какие-то, наоборот, добавить. Например, груши. По словам специалистов, это один из самых лучших фруктов для здоровья кишечника.

По мнению диетолога Молли Хембри, употреблять груши особенно важно тем, кто страдает запорами. Это фрукт в лидерах по содержанию клетчатки — только в одном плоде ее шесть граммов, большая часть которой приходится на нерастворимую клетчатку. Известно, что именно она действует как мягкое слабительное, облегчая эпизоды запоров. Причем, нерастворимой клетчатки особенно много в кожуре груш.

Как рассказала Молли Хембри изданию Eat This, Not That! , все типы груш имеют сопоставимое количество клетчатки, поэтому можно выбирать любые сорта, которые вам больше нравятся. Этот фрукт также можно использовать в кулинарных экспериментах — добавлять в каши, салаты и соусы, готовить с ней тосты, десерты. Более твердые груши лучше подходят для варки, запекания и приготовления на гриле, в то время как более мягкие — для консервирования, могут быть использованы в смузи, соусах или супах.

Тост с грушей

Вот один из рецептов, которым поделилась диетолог Молли Хембри.

  • Поджарьте тост из цельнозернового хлеба.

  • Намажьте его легким сливочным сыром.

  • Сверху положите тонко нарезанные свежие ломтики груши.

  • Посыпьте фисташками.

Читайте также

Мощный пребиотик

Другие специалисты тоже не раз выделяли грушу как один из самых полезных для кишечника фруктов.

Так, британский диетолог Никола Шубрук рассказывал о ее благотворном влиянии на микробиоту кишечника. Как отмечал этот диетолог, полезной грушу делает не только большое количество клетчатки, но и содержащиеся в ней витамины и микроэлементы — к примеру, фосфор, калий, витамин К. Кроме этого, регулярное употребление груш помогает снизить риск развития ожирения и сахарного диабета

Известный петербургский микробиолог, руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов в разговоре с «Доктором Питером» называл груши —  рекордсменами по содержанию инулина, что делает этот фрукт мощным натуральным пребиотиком. Инулин относится к группе полисахаридов и при попадании в желудочно-кишечный тракт человека становится пищей для лакто- и бифидобактерий, обеспечивая их воспроизводство. Кстати, еще одним фруктом, который может быть естественным пре- и пробиотиком в «одном флаконе», по словам микробиолога, — это яблоки.

Анастасия Романова