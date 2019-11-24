Бурление в животе, периодические запоры или повышенное газообразование — все эти признаки говорят о том, что с вашим пищеварением не все в порядке. Если такие проблемы беспокоят регулярно, конечно, стоит сходить на прием к гастроэнтерологу и пройти обследование. Но в любом случае необходимо, в первую очередь, пересмотреть свой рацион питания — какие-то продукты убрать, а какие-то, наоборот, добавить. Например, груши. По словам специалистов, это один из самых лучших фруктов для здоровья кишечника.
По мнению диетолога Молли Хембри, употреблять груши особенно важно тем, кто страдает запорами. Это фрукт в лидерах по содержанию клетчатки — только в одном плоде ее шесть граммов, большая часть которой приходится на нерастворимую клетчатку. Известно, что именно она действует как мягкое слабительное, облегчая эпизоды запоров. Причем, нерастворимой клетчатки особенно много в кожуре груш.
Как
Тост с грушей
Вот один из рецептов, которым поделилась диетолог Молли Хембри.
Поджарьте тост из цельнозернового хлеба.
Намажьте его легким сливочным сыром.
Сверху положите тонко нарезанные свежие ломтики груши.
Посыпьте фисташками.
Мощный пребиотик
Другие специалисты тоже не раз выделяли грушу как один из самых полезных для кишечника фруктов.
Так, британский диетолог Никола Шубрук
Известный петербургский микробиолог, руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Александр Суворов в разговоре с «Доктором Питером» называл груши — рекордсменами по содержанию инулина, что делает этот фрукт мощным натуральным пребиотиком. Инулин относится к группе полисахаридов и при попадании в желудочно-кишечный тракт человека становится пищей для лакто- и бифидобактерий, обеспечивая их воспроизводство. Кстати, еще одним фруктом, который может быть естественным пре- и пробиотиком в «одном флаконе», по словам микробиолога, — это яблоки.