Бурление в животе, периодические запоры или повышенное газообразование — все эти признаки говорят о том, что с вашим пищеварением не все в порядке. Если такие проблемы беспокоят регулярно, конечно, стоит сходить на прием к гастроэнтерологу и пройти обследование. Но в любом случае необходимо, в первую очередь, пересмотреть свой рацион питания — какие-то продукты убрать, а какие-то, наоборот, добавить. Например, груши. По словам специалистов, это один из самых лучших фруктов для здоровья кишечника.

По мнению диетолога Молли Хембри, употреблять груши особенно важно тем, кто страдает запорами. Это фрукт в лидерах по содержанию клетчатки — только в одном плоде ее шесть граммов, большая часть которой приходится на нерастворимую клетчатку. Известно, что именно она действует как мягкое слабительное, облегчая эпизоды запоров. Причем, нерастворимой клетчатки особенно много в кожуре груш.