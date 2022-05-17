кишечник здоровье
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Часто у вас бывает понос или запор? А может периодически бурлит в животе и пучит? Эти симптомы могут подсказать, что с желудочно-кишечным трактом не все в порядке. Но есть и другие признаки сбоев в организме, если их причина — проблемы с кишечником.

Как не устают повторять врачи, кишечник напрямую влияет на здоровье кожи, наше психическое благополучие, риски заболеть раком и даже на то, как будет проходить климакс у каждой конкретной женщины. А еще от здоровья кишечника зависит уровень иммунитета и способность противостоять различным инфекциям, ведь 80% иммунной системы локализовано в кишечнике.

День за днем «убивают» кишечник неправильное питание (рафинированные продукты, много сахара, фастфуд, консерванты, усилители вкуса), недостаток жидкости, прием лекарств (особенно нестероидных противовоспалительных препаратов, антибиотиков), инфекции, токсины и дисбиозы. Факторами риска остаются и плохой сон, постоянные стрессы, низкая физическая активность.

Сигналить о том, что с кишечником не все в порядке, могут самые разные симптомы — от вздутия и запоров до болей в животе. Бывают и нетипичные симптомы больного кишечника — например, высыпания на коже, забывчивость и неприятные ощущения в суставах. Кроме того, тревожным звоночком может стать резкий запах изо рта.

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Тест на здоровье кишечника

Чтобы понять, есть ли повод переживать о здоровье своего кишечника, пройдите простой тест. Составила его врач Королевского колледжа в Лондоне Меган Росси. Она предупреждает, что при любых подозрениях на сбой в организме, стоит обратиться к врачу за консультацией. При необходимости доктор отправит сдать анализы и пройти обследование.

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А ваш кишечник в порядке?
кишечник здоровье
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Бонус — полезный смузи для иммунитета

- Этот полезный напиток содержит 10 г клетчатки — треть рекомендуемой суточной нормы, которая питает бактерии, «тренирующие» нашу иммунную систему. Он также богат витамином С, омега-3 и куркумином, которые обладают иммуностимулирующим действием, — рассказывает Меган Росси.

Как приготовить

  • 1 апельсин, очищенный и разрезанный пополам,

  • 1 морковь, разрезанная пополам,

  • ½ спелого банана,

  • свежий очищенный имбирь (по вкусу),

  • 20 г грецких орехов (3 орешка или 6 половинок),

  • 7 кубиков льда,

  • 80 мл соевого молока или молока по вашему выбору,

  • большая щепотка куркумы

- Взбивайте ингредиенты в блендере в течение 1 минуты или до получения однородной массы (сначала добавьте лед, чтобы смесь стала однородной), — объяснила Росси. — По желанию и по вкусу можно отрегулировать количество имбиря, куркумы и банана.

Анна Майская