Часто у вас бывает понос или запор? А может периодически бурлит в животе и пучит? Эти симптомы могут подсказать, что с желудочно-кишечным трактом не все в порядке. Но есть и другие признаки сбоев в организме, если их причина — проблемы с кишечником.

Как не устают повторять врачи, кишечник напрямую влияет на здоровье кожи, наше психическое благополучие, риски заболеть раком и даже на то, как будет проходить климакс у каждой конкретной женщины. А еще от здоровья кишечника зависит уровень иммунитета и способность противостоять различным инфекциям, ведь 80% иммунной системы локализовано в кишечнике.

День за днем «убивают» кишечник неправильное питание (рафинированные продукты, много сахара, фастфуд, консерванты, усилители вкуса), недостаток жидкости, прием лекарств (особенно нестероидных противовоспалительных препаратов, антибиотиков), инфекции, токсины и дисбиозы. Факторами риска остаются и плохой сон, постоянные стрессы, низкая физическая активность.

Сигналить о том, что с кишечником не все в порядке, могут самые разные симптомы — от вздутия и запоров до болей в животе. Бывают и нетипичные симптомы больного кишечника — например, высыпания на коже, забывчивость и неприятные ощущения в суставах. Кроме того, тревожным звоночком может стать резкий запах изо рта.