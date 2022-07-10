«Например, сделал человек ЭКГ — дает ли это гарантию того, что в ближайшее время у него не случится инфаркт миокарда или фатальная аритмия? — говорит врач-терапевт, кардиолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко. — Нет, потому что на ЭКГ видны повреждения миокарда в момент катастрофы, а до нее кардиограмма может быть абсолютно нормальной. Или анализ крови: если он в норме, это не значит что в ближайшие месяцы человек не заболеет лейкозом».

По словам эксперта, подобное относится к любым обследованиям: они не «предсказывают будущее». Но при этом, если знать, где намечаются «поломки», можно предотвратить крупную катастрофу. Вот, какие исследования в этом помогут.