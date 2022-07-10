«Знал бы, где упасть, соломки б подстелил», — эта поговорка в полной мере относится и к нашему здоровью. Но, к сожалению, даже если вы вовремя проходите диспансеризацию, сдаете анализы, это не гарантирует, что в ближайшее время вы не заболеете.
«Например, сделал человек ЭКГ — дает ли это гарантию того, что в ближайшее время у него не случится инфаркт миокарда или фатальная аритмия? — говорит врач-терапевт, кардиолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко. — Нет, потому что на ЭКГ видны повреждения миокарда в момент катастрофы, а до нее кардиограмма может быть абсолютно нормальной. Или анализ крови: если он в норме, это не значит что в ближайшие месяцы человек не заболеет лейкозом».
По словам эксперта, подобное относится к любым обследованиям: они не «предсказывают будущее». Но при этом, если знать, где намечаются «поломки», можно предотвратить крупную катастрофу. Вот, какие исследования в этом помогут.
Уровень артериального давления. Гипертония, то есть повышенное давление, ведет к большинству сосудистых катастроф. Кардиолог советует регулярно мерить его самостоятельно, чтобы цифры не скакнули вверх при виде врача.
Уровень глюкозы. По словам врача, это второй — наряду с давлением — фактор риска умереть раньше срока.
Анализы на онкозаболевания. Их должны регулярно сдавать все, кому уже исполнилось 40.
«Вне зависимости от пола, необходимо сдать анализ на скрытую кровь в калн, — говорит Филипп Кузьменко. — Кроме того, мужчинам каждые 2-3 года сдавать ПСА — уровень этого белка повышается при раке простаты. Женщины раз в год должны проходить осмотр гинеколога с ПАП тестированием. Это можно сочетать с УЗИ органов малого таза и маммографией».
Уровень холестерина. Врач советует сразу сдавать липидный спектр, он покажет не только сам холестерин, но и его фракции.
Эксперт подчеркивает: все остальные обследования надо проходить по показаниям, учитывая, в том числе и генетику. Например, если в семье были случаи рака толстой кишки, то регулярно стоит делать колоноскопию, а если вы курите больше 20 лет, то в рамках профилактического осмотра вас скорее всего отправят на томографию легких.
«Все это решается индивидуально на приеме, поэтому для полноценного чек-апа нужны не только анализы, но и врач», — говорит Кузьменко.