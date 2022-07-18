По словам специалиста, есть люди, которые привыкли жить с ощущением вины. Причем им может казаться, что прямо сейчас они стыдятся чего-то, что произошло совсем недавно, будь то неудача в личной жизни или карьерный промах. Однако нередко бывает, что на самом деле первопричина такого поведения кроется в детстве, в тех установках, что дали человеку при воспитании.

Почему же люди так часто стыдятся того, что было совсем давно, почему винят себя за вещи, которые происходят с каждым? Откуда берется чувство вины перед родителями и близкими, желание быть во всем идеальным? Лабковский уверен: корень всех этих проблем — в негативном проживании стыда в детские годы.

Как поясняет в своем телеграм-канале эксперт, если родители активно стыдили своего ребенка еще до того, как он сам научился этим чувством управлять, до того, как у него появилась способность формировать собственное отношение к происходящему — стыд становится перманентным чувством.

Кроме того, нередко свою роль играет еще и заниженная самооценка. Если человек считает, что просто не заслуживает счастья, он будет стараться во всем угодить миру — и страдать, когда это не получится.

Что же делать тем, кто привык постоянно жить с чувством вины на сердце? Лабковский советует обратиться за помощью к специалисту: современная психология в силах избавить человека от паттернов поведения, которые доставляют такой дискомфорт. Не всегда это выходит быстро, однако желание решать проблему — уже первый шаг навстречу цели.