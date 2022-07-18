Бывает у вас такое: вроде бы хотели заснуть, а в итоге лежите и вспоминаете самые неприятные моменты из своей жизни, начиная с детского садика? Еще и не просто вспоминаете, а погружаетесь в рефлексию и анализ: мол, ну и зачем я так сделал, зачем вот это сказал, надо было поступить иначе!
Если вы страдаете от чувства вины и стыдитесь того, как поступали раньше, то, возможно, у вас есть некоторые проблемы с ментальным здоровьем. Об этом рассказывает психолог Михаил Лабковский.
По словам специалиста, есть люди, которые привыкли жить с ощущением вины. Причем им может казаться, что прямо сейчас они стыдятся чего-то, что произошло совсем недавно, будь то неудача в личной жизни или карьерный промах. Однако нередко бывает, что на самом деле первопричина такого поведения кроется в детстве, в тех установках, что дали человеку при воспитании.
Почему же люди так часто стыдятся того, что было совсем давно, почему винят себя за вещи, которые происходят с каждым? Откуда берется чувство вины перед родителями и близкими, желание быть во всем идеальным? Лабковский уверен: корень всех этих проблем — в негативном проживании стыда в детские годы.
Как поясняет в своем
Кроме того, нередко свою роль играет еще и заниженная самооценка. Если человек считает, что просто не заслуживает счастья, он будет стараться во всем угодить миру — и страдать, когда это не получится.
Что же делать тем, кто привык постоянно жить с чувством вины на сердце? Лабковский советует обратиться за помощью к специалисту: современная психология в силах избавить человека от паттернов поведения, которые доставляют такой дискомфорт. Не всегда это выходит быстро, однако желание решать проблему — уже первый шаг навстречу цели.
Кстати
Чувство стыда, которое многим из нас прививают в детстве, на самом деле вредит не только ментальному здоровью. О том, как эта эмоция заставляет нас болеть, читай ЗДЕСЬ.