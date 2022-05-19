Чувство стыда и здоровье

- Умеренное чувство стыда свойственно здоровому человеку, — объяснил «Доктору Питеру» врач-психотерапевт Артем Толоконин. — Оно помогает соблюдать общественные и личные моральные нормы — например, не ходить голышом по улицам. Но некоторые люди испытывают избыточный стыд, и тогда он усложняет им жизнь. Гипертрофированность этого чувства связана с травмами, полученными в детстве.

Психотерапевт приводит примеры — если подрастающие сын или дочь начинают проявлять интерес к теме секса, а в их семье она табуирована, и взрослые порицают такое поведение и слова, то ребенок может почувствовать себя виноватым, плохим. Или, например, когда взрослые стыдят девочку за неопрятность, а мальчика ― за слабость и слезы, у подрастающих детей формируется установка, что в жизни есть вещи, которые делать нельзя, чтобы не потерять лицо в глазах авторитетного взрослого и его симпатию.

- У взрослого человека это может проявляться сложностями в личной жизни и в принятии себя, — говорит о возможных последствиях такого воспитания Артем Толоконин. — Например, девушка будет категорически избегать близости до брака или не принимать ухаживания параллельно от нескольких мужчин, поскольку такое поведение в ее картине мира — грязное и постыдное. Также стыд за собственные проявления сексуальности может выражаться как непринятие тела и внешности — человеку будет буквально стыдно быть самим собой.

Психика подростка особенно остро реагирует на такие порицания, поэтому моменты стыда проживаются сильнее, чем в детстве. Если внушение оказывается слишком сильным, оно может «застрять» в теле и стать в дальнейшем источником невротизма, уточняет психотерапевт.