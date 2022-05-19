Эмоция стыда не заложена в нас с рождения — мы «учимся» ее испытывать со временем, под влиянием окружающих. Годовалому малышу даже в голову не придет мысль «а мне не будет стыдно?», когда он стягивает испачканные штанишки или размазывает кашу по лицу во время завтрака.
А вот взрослому человеку чувство стыда может по-настоящему испортить жизнь и даже стать причиной развития серьезных заболеваний.
врач психотерапевт-сексолог-психиатр, к.м.н., основатель клиники психосоматической медицины NeoVitat.me/Tolokonincom
Чувство стыда и здоровье
- Умеренное чувство стыда свойственно здоровому человеку, — объяснил «Доктору Питеру» врач-психотерапевт Артем Толоконин. — Оно помогает соблюдать общественные и личные моральные нормы — например, не ходить голышом по улицам. Но некоторые люди испытывают избыточный стыд, и тогда он усложняет им жизнь. Гипертрофированность этого чувства связана с травмами, полученными в детстве.
Психотерапевт приводит примеры — если подрастающие сын или дочь начинают проявлять интерес к теме секса, а в их семье она табуирована, и взрослые порицают такое поведение и слова, то ребенок может почувствовать себя виноватым, плохим. Или, например, когда взрослые стыдят девочку за неопрятность, а мальчика ― за слабость и слезы, у подрастающих детей формируется установка, что в жизни есть вещи, которые делать нельзя, чтобы не потерять лицо в глазах авторитетного взрослого и его симпатию.
- У взрослого человека это может проявляться сложностями в личной жизни и в принятии себя, — говорит о возможных последствиях такого воспитания Артем Толоконин. — Например, девушка будет категорически избегать близости до брака или не принимать ухаживания параллельно от нескольких мужчин, поскольку такое поведение в ее картине мира — грязное и постыдное. Также стыд за собственные проявления сексуальности может выражаться как непринятие тела и внешности — человеку будет буквально стыдно быть самим собой.
Психика подростка особенно остро реагирует на такие порицания, поэтому моменты стыда проживаются сильнее, чем в детстве. Если внушение оказывается слишком сильным, оно может «застрять» в теле и стать в дальнейшем источником невротизма, уточняет психотерапевт.
Какими заболеваниями организм реагирует на стыд
- Из-за подавления чувства стыда часто у женщин проявляется такое заболевание, как розацеа, — рассказывает Артем Толоконин. — В своей практике я неоднократно работал с пациентками, которые когда-то пережили стыд, но не прожили его окончательно. В результате психотерапии мы прорабатывали эти эмоции, и исцеление души приводило к физическому выздоровлению тела и избавлению от болезни.
Еще одним проявлением стыда может быть угревая болезнь, говорит психотерапевт.
- Как правило, это глубинный стыд быть собой, нежелание смотреть на себя и показываться миру, — поясняет эксперт. — Тогда психологическая оборона перерастает в физический «панцирь» в виде кожных воспалений и раздражений. Человек получает ощущение безопасности — будучи внешне непривлекательным, он избавляется от риска контактов с окружающими, знакомств и отношений с другими людьми.
Что делать с чувством стыда
- Избыточный стыд нуждается в проработке, поскольку негативно влияет на качество жизни человека, мешая самореализации и проявлению себя в мир, — говорит психотерапевт. — Оно, словно яд, отравляет самооценку и заставляет человека думать, что он не достоин быть счастливым, успешным, красивым, любимым, богатым и прочее. А если учесть, что многие из нас получили мощнейшую установку из советского воспитания: «А что подумают люди?», то жить эту жизнь становится невыносимо. Человек оказывается в таких жестких рамках, что не способен и шагу ступить без самобичевания.
Отсюда такие явления, как «синдром самозванца» и «комплекс отличницы», ведь человек не дает себе права на ошибку. В таком состоянии о счастье и внутренней гармонии речь уже не идет.
- Как понять, что вам трудно справляться со стыдом? Прислушайтесь к себе: что говорит внутренний голос? Если он постоянно вас ругает, ограничивает и стыдит, значит, вы находитесь под влиянием манипулятивных установок из прошлого, — рекомендует Артем Толоконин. — Здоровому человеку чувство стыда не мешает жить полноценно и не вызывает напряжения, а лишь задает ориентиры поведения в обществе.