Как именно сахар влияет на холестерин

Исследователи доказали , что уровень холестерина повышается не только тогда, когда мы едим много жирной и обработанной пищи.

— Когда дело доходит до необходимости снижать уровень холестерина, многие из нас даже не думают о сахаре. Но на самом деле, уменьшение количества сладостей в рационе может значительно улучшить уровень холестерина, — говорит и диетолог Триста Бест.

Но как именно добавленный сахар может повлиять на эти уровни?

- Добавленный сахар может вызвать воспаление в организме и снизить уровни хорошего холестерина, — объясняет эксперт. — Также сахар повышает уровень триглицеридов, то есть количество жира, циркулирующего в крови.

Причем, речь идет не только о пяти ложках сахара в чашке чая или кофе, а о злоупотреблении сладкой газировкой — напитком, в котором содержится очень много сахара.