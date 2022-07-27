сладкое холестерин
Фото
IStockphoto

Добавленный сахар в рационе играет гораздо большую роль для нашего организма и здоровья, чем мы привыкли считать. И ошибка думать, что любители сладкого рискуют только растолстеть. Сахар влияет и на уровень холестерина — а значит, увеличивает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.

Как именно сахар влияет на холестерин

Исследователи доказали, что уровень холестерина повышается не только тогда, когда мы едим много жирной и обработанной пищи.

 — Когда дело доходит до необходимости снижать уровень холестерина, многие из нас даже не думают о сахаре. Но на самом деле, уменьшение количества сладостей в рационе может значительно улучшить уровень холестерина, — говорит и диетолог Триста Бест. 

Но как именно добавленный сахар может повлиять на эти уровни? 

- Добавленный сахар может вызвать воспаление в организме и снизить уровни хорошего холестерина,  — объясняет эксперт. — Также сахар повышает уровень триглицеридов, то есть количество жира, циркулирующего в крови.

Причем, речь идет не только о пяти ложках сахара в чашке чая или кофе, а о злоупотреблении сладкой газировкой — напитком, в котором содержится очень много сахара.

Читайте также

Не исключать, а включать

Неправильно думать, что даже небольшое количество добавленного сахара сильно влияет на уровень холестерина. В исследованиях говорится о заметном вреде для здоровья, если человек постоянно питается сладким и пьет газировку.

- Хотя добавленный сахар не дает организму никакой реальной питательной пользы, его не нужно полностью исключать из нашего рациона, — считает диетолог Рэйчел Файн. — Полный отказ от добавленного сахара практически невозможен и может привести к расстройствам пищевого поведения.

Если вы переживаете, что у вас растет уровень холестерина, лучше пересмотреть свою диету, а не бездумно отказываться от тех или иных продуктов — и лучше не исключать, а включать, советуют диетологи.

- Добавьте в рацион больше продуктов, богатых мононенасыщенными маслами — оливковое масло, авокадо. Они полезны для сердца, снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего, — говорит Файн.

Читайте также

Вот эти продукты снижают уровень холестерина

Анна Майская