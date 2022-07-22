Когда вы приходите в кафе или ресторан, ваше блюдо, будь то паста или стейк, нередко украшают петрушкой. Некоторые сразу откладывают ее в сторону и не съедают. И очень зря: эта зелень благотворно влияет на наш организм.
Освежает дыхание
Если у вас нет жвачки под рукой, попробуйте пожевать свежую петрушку — это поможет избавиться от неприятного запаха изо рта.
Дело в том, что в петрушке есть натуральные ароматические масла — именно они придают зелени особый вкус и запах. А еще в этом продукте много хролофилла, который, как предполагают ученые, может уменьшить запах тела. Не зря его нередко добавляют в дезодоранты и ополаскиватели для полости рта.
Позволяет меньше солить еду
Врачи много говорят о том, как переизбыток соли вредит здоровью. Как известно, любители пересаливать нередко страдают от гипертонии и проблем с сердечно-сосудистой системой. Если вы приучите себя добавлять петрушку в кушанья, вам будет проще снизить количество потребляемой соли.
А о том, почему от соли насовсем не могут отказаться даже люди с повышенным давлением, читай ЗДЕСЬ.
Укрепляет иммунитет
Попробуйте есть по чашке петрушки каждый день — и ваш иммунитет станет крепче. Как отмечает диетолог, в петрушке много витамина С, который поддерживает иммунную систему. Кстати, еще витамин С помогает выработке коллагена — главного белка для красоты.
А еще петрушка богата витамином К, который тоже нужен для сильного иммунитета.
Избавляет от вздутия и лишнего веса
Манакер отмечает, что в петрушке много клетчатки, которая так нужна для нормального пищеварения. Если в вашем рационе слишком мало клетчатки, есть риск столкнуться с неприятными последствиями: это и запор, и набор веса, а также ощущение сонливости и вздутие живота. Кстати, еще клетчатка помогает снижать уровень вредного холестерина в крови.
Чтобы получать достаточно клетчатки из петрушки, добавляйте ее в свою еду почаще: она станет отличным дополнением для салата, гарниром для мяса или рыбы и добавкой к соусу или заправке.
Как хранить петрушку
В полиэтиленовом пакете петрушку можно хранить примерно неделю. Важно помнить, что количество полезных веществ в зелени со временем уменьшиться, так что съесть ее лучше за 3-4 дня после покупки. Чтобы трава дольше не увядала, ее нужно сбрызнуть холодной водой и неплотно завернуть в пакет.
В вакуумной упаковке зелень хранится еще дольше, только вот после вскрытия придется использовать всю петрушку разом. Лучше хранить ее отдельно от зеленого лука или укропа.
Еще зелень удобно хранить в стеклянной банке, предварительно удалив стебли, нарубив и посолив. В таком виде она останется пригодной для пищи месяц.