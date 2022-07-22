Освежает дыхание

Если у вас нет жвачки под рукой, попробуйте пожевать свежую петрушку — это поможет избавиться от неприятного запаха изо рта.

Дело в том, что в петрушке есть натуральные ароматические масла — именно они придают зелени особый вкус и запах. А еще в этом продукте много хролофилла, который, как предполагают ученые, может уменьшить запах тела. Не зря его нередко добавляют в дезодоранты и ополаскиватели для полости рта.

Позволяет меньше солить еду

Врачи много говорят о том, как переизбыток соли вредит здоровью. Как известно, любители пересаливать нередко страдают от гипертонии и проблем с сердечно-сосудистой системой. Если вы приучите себя добавлять петрушку в кушанья, вам будет проще снизить количество потребляемой соли.

А о том, почему от соли насовсем не могут отказаться даже люди с повышенным давлением, читай ЗДЕСЬ.