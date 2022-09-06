В последнее время мы все чаще слышим о преимуществах и пользе яблочного уксуса. Многие самостоятельно прописывают его себе, добавляют в воду и пьют — якобы для снижения веса, регулирования сахара в крови и нормальной работы желудка.
Но давайте разберемся, действительно ли он настолько полезен для организма? Ведь у него абсолютно точно есть противопоказания. «Доктор Питер» спросил мнение у трех разных экспертов.
врач-терапевт, нутрициолог, преподаватель курса «Стройнеть правильно»
Яблочный уксус для похудения
- Бесконтрольный прием яблочного уксуса может нарушить баланс кислотности желудка и, как следствие, бактериальный состав микрофлоры, ответственной за пищеварение, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт и нутрициолог Ирина Орлова. — Роль его в снижении веса сильно преувеличена. Для снижения и нормализации веса важны лишь питание, сон, движение, вода и коррекция дефицитов витаминов и минералов. Правда, изредка я рекомендую яблочный уксус, разведенный с водой, для повышения кислотности, но делаю это достаточно редко.
нутрициолог, эксперт по осознанному питанию и здоровому образу жизни, автор программы «Школа питания»
Когда яблочный уксус может быть полезен
- Благодаря яблочному уксусу в желудке вырабатывается соляная кислота, которая необходима организму для правильного пищеварения, — говорит нутрициолог Юлия Дмитриева. — Соляная кислота отвечает за усвоение белка, обладает антибактериальными свойствами.
По словам эксперта, яблочный уксус может и улучшить микрофлору кишечника.
- Яблочный уксус — это ферментированный продукт, который содержит Lactobacillus — важные бактерии для нашего организма, отвечающие за иммунитет, пищеварение, производство витаминов. Так что он может быть помощником при коррекции дисбиоза и поддержке полезной микрофлоры, — говорит нутрициолог.
По данным эксперта, учеными были проведены исследования о влиянии яблочного уксуса на липидный профиль и гликемические параметры — выявлено влияние яблочного уксуса на уровень липидов в крови.
- В нем содержится калий, укрепляющий сердечную мышцу, — говорит Юлия Дмитриева. — Сочетая уксусную и хлорогеновую кислоту, мы помогаем организму избавиться от «вредного» холестерина и способствуем активизации выработки «полезного».
Как использовать яблочный уксус
- Его можно использовать как заправку для салата или добавлять в стакан воды — одну столовую ложку и выпивать за 30 минут до приема пищи. Рекомендуемая дозировка в сутки составляет 15-30 мл, то есть 2-3 столовые ложки в день, — уточняет нутрициолог.
Кому нельзя яблочный уксус
Людям, у которых есть гастрит, язвенная болезнь, повышенная кислотность, воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте.
- В данных ситуациях он будет еще больше повреждать слизистую ЖКТ, — предупреждает Юлия Дмитриева.
У кого есть синдром избыточного бактериального и грибкового роста.
- Он может усугубить ситуацию и привести к негативным симптомам в виде вздутий и метеоризма, — говорит эксперт.
Людям с чувствительными зубами
- У яблочного уксуса — низкий уровень Ph, а это приводит к разрушению зубной эмали, — объясняет нутрициолог.
Это — кислота!
- Уксус, даже яблочный, это прежде всего кислота, —
По словам эксперта, уксусная кислота может разом перечеркнуть всю свою пользу для тех, у кого есть проблемы с пищеварением, нарушение функции ЖКТ, поражение печени и почек. Людям с этими заболеваниями вообще следует избегать блюд с уксусом.
- Советующие пить яблочный уксус каждое утро ради улучшения пищеварения и метаболизма во многом путают уксус с лимонным соком, — обращает внимание врач Павлова. — Несмотря на кислый вкус, лимон в нашем организме ведет себя как щелочь. И он и правда немного помогает выравнивать кислотно-щелочной баланс организма, который во время жизнедеятельности провоцирует много продуктов окисления. А уксус, даже яблочный, это прежде всего кислота.
Врач советует относиться к нему разумно — использовать немного и редко.
- Мы же не едим черный перец лошадиными дозами. Мы сдабриваем им пищу, — говорит Зухра Павлова. — Эта рекомендация — чуть-чуть — относится и к модному виноградному уксусу, бальзамико, маринованным огурчикам, лечо и прочим закруткам.