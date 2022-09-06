Это — кислота!

- Уксус, даже яблочный, это прежде всего кислота, — предупреждает врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Конечно, в нем есть полезные вещества, микроэлементы, продукты ферментации, но это точно не «концентрированная польза яблок».

По словам эксперта, уксусная кислота может разом перечеркнуть всю свою пользу для тех, у кого есть проблемы с пищеварением, нарушение функции ЖКТ, поражение печени и почек. Людям с этими заболеваниями вообще следует избегать блюд с уксусом.

- Советующие пить яблочный уксус каждое утро ради улучшения пищеварения и метаболизма во многом путают уксус с лимонным соком, — обращает внимание врач Павлова. — Несмотря на кислый вкус, лимон в нашем организме ведет себя как щелочь. И он и правда немного помогает выравнивать кислотно-щелочной баланс организма, который во время жизнедеятельности провоцирует много продуктов окисления. А уксус, даже яблочный, это прежде всего кислота.

Врач советует относиться к нему разумно — использовать немного и редко.

- Мы же не едим черный перец лошадиными дозами. Мы сдабриваем им пищу, — говорит Зухра Павлова. — Эта рекомендация — чуть-чуть — относится и к модному виноградному уксусу, бальзамико, маринованным огурчикам, лечо и прочим закруткам.