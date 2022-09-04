Вирус, грибок и герпес

- Такой незаменимый предмет гигиены, как полотенце, может быть рассадником болезнетворных микроорганизмов. В нем накапливается огромное количество возбудителей различных инфекционных заболеваний, клещей, — рассказывает врач Ирина Юзуп. — Через полотенце можно заразиться теми же инфекциями, что и от грязных рук: стафилококк, дерматологические заболевания, вирусы гриппа, грибок. Передаются через этот предмет гигиены и возбудители болезней глаз, и герпес.

Если на лице есть даже незначительное повреждение целостности кожных покровов, использование грязного полотенца может спровоцировать нагноение ранки, предупреждает эксперт.

- Несвежее полотенце может также стать причиной развития стрептодермии, которое проявляется в виде «заед» в уголках рта. Через полотенце передается и дерматомикоз — грибковая инфекция, поражающая область головы, тело, стопы, ногти, — говорит Ирина Юзуп.