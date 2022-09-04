Банное полотенце, как нижнее белье и расческа — это исключительно интимный предмет гигиены. Казалось бы, ну чего тут страшного — использовать одно на двоих, если вдруг возникла такая необходимость? Однако уж лучше собственной футболкой вытираться — какие болячки можно подхватить через полотенце, объясняет врач.
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист в области интегративной и превентивной медицины. Член ассоциации врачей превентивной медицины.
Вирус, грибок и герпес
- Такой незаменимый предмет гигиены, как полотенце, может быть рассадником болезнетворных микроорганизмов. В нем накапливается огромное количество возбудителей различных инфекционных заболеваний, клещей, — рассказывает врач Ирина Юзуп. — Через полотенце можно заразиться теми же инфекциями, что и от грязных рук: стафилококк, дерматологические заболевания, вирусы гриппа, грибок. Передаются через этот предмет гигиены и возбудители болезней глаз, и герпес.
Если на лице есть даже незначительное повреждение целостности кожных покровов, использование грязного полотенца может спровоцировать нагноение ранки, предупреждает эксперт.
- Несвежее полотенце может также стать причиной развития стрептодермии, которое проявляется в виде «заед» в уголках рта. Через полотенце передается и дерматомикоз — грибковая инфекция, поражающая область головы, тело, стопы, ногти, — говорит Ирина Юзуп.
Кому надо менять полотенца каждый день
- Важно своевременно стирать полотенца — не реже одного раза в неделю, — объясняет врач. — Если в ванной комнате постоянно повышенная влажность, помещение не проветривается, или у того, кто пользуется ей, есть грибок, менять их потребуется чаще.
При инфекционных заболеваниях и тем, кто страдает от гнойных высыпаний на лице, рекомендуется менять полотенца ежедневно, уточняет доктор.
- После стирки полотенце должно тщательно высохнуть, — предупреждает Ирина Юзуп. — Если вы его не досушите в сырой неотапливаемой ванной, то влажная ткань станет идеальной питательной средой для бактерий, плесени, вирусов, дрожжей.
Полотенца для рук нужно менять ежедневно, напоминает врач.
Кому чаще других надо менять постельное белье — мнения экспертов
Ранее врач рассказала, почему гладить постельное белье вредно для здоровья. Дело в том, что при глажке «запаиваются» волокна и снижается гигроскопичность ткани.
Как следствие — она не пропускает воздух к коже и начинает хуже впитывать жидкость. К тому же, после глажки в ткани накапливается статическое электричество, что может стать причиной проблем со сном.