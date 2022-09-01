Кем работать, за кого выходить замуж и где жить — может подсказать группа крови, по крайней мере, так считают в Японии. У них существует целая философия на этот счет «кецу-еки-гата» (определение темперамента по группе крови — прим. ред.). Правда, появилась она не так давно — в 1927 году профессор Токийского женского педагогического института (ныне Университет Отяномидзу) Такэдзи Фурукава опубликовал свои размышления на эту тему и тут же оказался в тренде.
Предложенная Фурукава теория прижилась и развилась в Японии довольно быстро. Людей разделили не на Львов и Козерогов, а по группам крови. Дошло до того, что сейчас в стране есть целая сеть экспресс-аппаратов, которые возьмут у вас кровь на группу и практически моментально выдадут результат — а то вдруг вы пытаетесь выдать себя не за того, кем являетесь.
Как определить по группе крови характер
1 группа (0)
В Японии их называют «охотниками».
Положительные качества: целеустремленные оптимисты, способные самостоятельно принимать решение. Любят общаться, среди них много экстравертов и лидеров, за которыми готовы следовать другие.
Негативные качества: довольно высокомерные, тщеславные, не способны адекватно реагировать на критику. Любят командовать и очень требовательны к другим. Среди них много ревнивцев, особенно это касается женщин.
Из них получаются хорошие руководители, а вот в журналисты их стараются не брать из-за особо болезненного отношения к критике.
2 группа (А)
Их относят к «земледельцам».
Положительные качества: труженики по натуре, довольно общительные, с творческим подходом к решению задач. Это ответственные и упорные люди, которые не бросят дело на полпути.
Негативные качества: упорность — положительно качество, но у «земледельцев» оно скатывается в упрямство. Люди с этой группой крови отличаются излишней серьезностью и привередливостью.
С точки зрения работы, обладателям 2 группы крови вряд ли предложат работу помощника руководителя или зама из-за того, что они будут гнуть свою линию и отказываться подчиняться распоряжениям руководства.
3 группа (В)
Эту группу условно называют «кочевники»
Положительные качества: творческий подход, исполнительность, активность. Японцы считают таких людей сильными, страстными, но не готовыми к рутине.
Негативные качества: безответственность, непредсказуемость, эгоистичность. Они не умеют прощать и понимать. Готовы бросить дело на полпути.
Из-за нелюбви к рутине японцы рекомендуют обладателям 3 группы крови работать в творческой сфере или хотя бы организаторами мероприятий.
4 группа (АВ)
Люди с этой группой — «люди-загадки»
Положительные качества: спокойствие, собранность, рациональность. Эти люди легко приспосабливаются к обстоятельствам и находят выход из любой ситуации.
Негативные качества: при этом они довольны нерешительные, страдают от собственной невнимательности, могут быть двуличными и безответственными, так что с ними надо держать «ухо востро»
Японцы считают, что среди обладателей 4 группы самый высокий процент гениев.
Почему не стоит доверять «кецу-еки-гата»
Вообще, многие считают странным, что теория, пусть и профессора, но профессора без репутации в научной среде, так полюбилась в Японии. Странными выглядят и некоторые доказательства, что определенной группе крови присущ определенный характер. Например, он сделал вывод, что носители 1 группы крови могут быть довольно жестокими лишь по той причине, что население оккупированного Японией Тайваня организовывало восстания и нападало на переселенцев. А в большинстве тайванцы были носителями 1 группы. Тем временем айны с Хоккайдо напротив, бунтов не устраивали, при этом и обладателей 1 группы крови среди них было меньше четверти.
Не согласна с теорией о том, что характер и темперамент зависит от группы крови, и психолог Ольга Коробейникова.
Психолог, тренер в области взаимоотношений семьи, материнства и детства
- Ответ однозначный «нет», на наш характер и на наш темперамент группа крови не влияет, — уверена эксперт «Доктора Питера». — Большую роль играет генетика. При этом речь не только о наследовании темперамента мамы или папы, или их генетических особенностей, подразумеваются и бабушки, и дедушки, и прабабушки.
Психолог Коробейникова привела пример. Например, у ребенка довольно взрывной характер, при этом он является носителем 2 группы крови. Такой же взрывной характер был и у его бабушки, с той лишь разницей, что она имела 4 группу крови.
- Подобное я наблюдала неоднократно на консультировании, — говорит Ольга Коробейникова.
Кстати, если с ребенком большую часть времени проводила бабушка, то помимо наследственного фактора подключился бы еще один — социальный. Так как наш характер формируется, в том числе, и под влиянием нашего окружения.
- Допустим, ваш ребенок ходит в детский сад, где воспитатель всегда подчеркивает, что мальчики должны быть сильными, девочки — слабыми, — предположила психолог. — Девочки под влиянием человека, который много времени проводит с ними, могут вырасти безвольными, искать защиту только у мужчины, а себя чувствовать «пустым местом».
Также эксперт обращает внимание на то, что с возрастом наш характер может меняться, а группа крови — никогда. В этом случае нашим поведением руководят гормональные изменения.
Что реально влияет на характер
Генетика;
Социум;
Гормональный фон.
Многие ученые стараются «приписать» группам крови влияние на характер, здоровье и физические возможности. Однако в большинстве теории опровергаются довольно быстро.
врач-гематолог, член международного сообщества по тромбозу и гемостазу.
- Данные мировых статистических наблюдений позволяют предположить только взаимосвязи группы крови и некоторых особенностей состояния организма, — говорит гематолог Юлия Ненашева. — У людей с первой группой крови заметно ниже риск развития тромбоза и инфаркта миокарда.
Происходит так из-за меньшей концентрации одного из компонентов свертывающей системы крови — фактора Виллебранда. Есть и другие заболевания, на которые в той или иной мере влияет группа крови.
- Но она не влияет на физический или психологический статусы, — уверена врач Ненашева. — Вклад может внести генетика.
Однако генетика с точки зрения психологии не зависит от того, какую группу крови наследует ребенок.