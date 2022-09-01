Кем работать, за кого выходить замуж и где жить — может подсказать группа крови, по крайней мере, так считают в Японии. У них существует целая философия на этот счет «кецу-еки-гата» (определение темперамента по группе крови — прим. ред.). Правда, появилась она не так давно — в 1927 году профессор Токийского женского педагогического института (ныне Университет Отяномидзу) Такэдзи Фурукава опубликовал свои размышления на эту тему и тут же оказался в тренде.

Предложенная Фурукава теория прижилась и развилась в Японии довольно быстро. Людей разделили не на Львов и Козерогов, а по группам крови. Дошло до того, что сейчас в стране есть целая сеть экспресс-аппаратов, которые возьмут у вас кровь на группу и практически моментально выдадут результат — а то вдруг вы пытаетесь выдать себя не за того, кем являетесь.