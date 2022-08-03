Доживут до старости

- Недавно японские ученые выяснили, что люди с первой группой крови чаще погибают от тяжелых травм — из-за кровотечений. Считается, что у них хуже свертывается кровь, — рассказал «Доктору Питеру» врач-кардиолог, профессор Владимир Подхомутников. — Опасно это также для женщин во время родов.

По словам врача, эта особенность людей с первой группой крови хоть и может стать причиной смерти (при плохом стечении обстоятельств), но вполне способна и защитить, особенно сейчас — во времена коронавируса.

- Если у человека хуже свертывается кровь, это может играть и позитивную роль — снижается риск болезней, связанных с тромбозом, — объясняет профессор. — Для людей с первой группой крови мало характерны случаи эмболии, тромбоза и инфаркта миокарда. Обладатели этой группы крови чаще доживают до преклонного возраста.

Врач отмечает, что это вовсе не означает, что люди с первой группой крови могут ослабить бдительность и не заботиться о своем здоровье, махнув рукой на визиты к врачу и регулярные чекапы.

Учитывать группу крови как фактор здоровья — безусловную особенность — конечно, нужно, но не менее важно помнить, что проблемы с сердцем и смертельные патологии возникают еще и от приобретенных заболеваний, образа жизни, рациона питания, стрессоустойчивости и наших привычек.