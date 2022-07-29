- Язык цвета — это невербальный язык эмоций, с помощью которого человек общается с миром. Поэтому выбор любимых цветов тесно связан с личностью человека, его ценностями, темпераментом, чертами характера и потребностями, — считает психолог, цветотерапевт Евгения Шварц.

Чтобы понять значения цветов, специалист предложила женщинам провести небольшой тест — вспомнить, какого цвета платье было у них на выпускном в школе, а заодно представить, наряд какого цвета они бы выбрали сегодня. Вот как трактует Евгения Шварц выбор цвета выпускного платья.

Девушка в небесно-голубом платье — у нее много идей и мечтаний, скорее всего, она пока не определилась точно со своей будущей профессией, но она точно может стать Музой для кого-то.

Синее платье выбрала девушка со спокойным характером, она на любит резких перемен, сюрпризов и, скорее всего, при выборе своего дальнейшего пути будет советоваться с родными и близкими.

Выпускница в зеленом платье или брючном костюме точно знает, чего хочет, у нее есть план почти на всю жизнь, точность и пунктуальность ее сильные стороны.

Для девушки в желтом очень важны новые знакомства и общение. Возможно, она пойдет учиться вместе с подружкой за компанию.

Барышня в розовом влюблена или мечтает о любви, ей может быть сложно было сдать экзамены. Она показала результаты ниже, чем могла бы, ей никак не выбрать, куда пойти после школы, потому, что для нее сейчас важнее всего чувства.

Хозяйка красного платья, скорее всего, бунтарка, организатор и лидер. Возможно, она будет выбирать нелегкие пути, но у нее достаточно энергии и воли к победе.

Незнакомка в наряде цвета фиалки — с богатым внутренним миром и противоречивым характером. Она может быть очень творческой, писать стихи, песни или рисовать, ее настроение очень переменчиво.

Белое платье может быть репетицией свадьбы или выражать желание быть идеальной.

Черный наряд привлекает внимание больше к форме, чем к содержанию: важнее кто я, чем какая. Эмоции скрыты за черным, а обладательница черного наряда не готова сейчас к эмоциональному общению.

В интерьере — все наоборот

По словам Марины Никоновой, если выбор одежды определенного цвета может быть созвучным характеру человека, то цветовые предпочтения в оформлении интерьера — ему противоположны.

- При выборе цвета для интерьера или внешней атрибутики, как правило, мы выбираем цвета, противоположные нашему характеру. Таким образом наша психика компенсирует то, чего нам не хватает в жизни. Например, если мы делаем синие элементы в интерьере, мы хотим добавить в свою жизнь уравновешенность и гармонию — нам самим не хватает спокойствия и умиротворения, — пояснила психолог.

Цветотерапевт Евгения Шварц тоже отмечает, что выбор любимых цветов в одежде и в интерьере может отличаться.

- Интерьер человек создает для себя, как безопасное пространство для отдыха и восстановления, а одежду выбирает для общения с другими людьми, представляя себя миру, — говорит специалист.