Первые признаки деменции- когнитивные нарушения, забывчивость или неопрятность — многие люди часто путают с проявлениями старости, но когда проявляются более пугающие симптомы — склонность к блужданию, агрессия, демонстрация сексуальности, то эти проявления могут вызвать у близких человека, страдающего деменций, и страх, и беспомощность, и разочарование.
Опытная медицинская сестра рассказала «Доктору Питеру» о типичных ошибках родственников, чьи близкие страдают от приобретенного слабоумия.
медицинская сестра, специалист по обучению АНО ДПО «Мастерская заботы»
Непринятие — это этап
- Деменции подвержены фактически все — независимо от возраста, положения в обществе, образа жизни. Причем, поскольку каждый человек индивидуален, и деменция прогрессирует у людей совершенно по-разному, — рассказывает Ольга Котельникова.
Ухаживать за близким с деменцией — это огромное испытание и труд, признает эксперт.
- Порой близким просто невыносимо принять тот факт, что их родственник постепенно теряет умственные способности, совершенно не узнает родных людей, места, путает вещи, события, — объясняет эксперт.
- Правильная коммуникация с родными помогает сохранять чувство собственного достоинства человеку с деменцией, поддерживать отношения внутри семьи, — говорит Ольга Котельникова. — Несмотря на то, что взаимодействовать с близким с прогрессирующей деменцией становится все более сложным, существует множество способов осмысленно общаться и сохранить качество жизни как пациента, так и его близких.
Типичные ошибки
Не срывайтесь, не кричите, ведь наше раздражительность приведет к еще большей агрессии.
Ваша задача быть предельно терпимыми, дать время на размышление и успокоить. Дайте понять, что вы рядом и готовы поддержать и услышать.
Не спешите при разговоре, ведь человеку с деменцией бывает сложно поддерживать беседу и у него возникает путаница в словах — мысли перескакивают и из-за этого может возникнуть приступ гнева, паника.
- Иногда человеку с деменцией сложно подобрать слова и это вызывает у него замешательство, ему труднее понимать речь и тексты, в связи с этим он становится более замкнутым, — говорит Ольга Котельникова.
Очень важно убедить близкого, что он в безопасности!
Сохраняйте спокойный тон голоса, старайтесь говорить медленно и короткими, четким фразами. Применяйте в речи короткие простые предложения и давайте больше времени, чтобы человек смог сообразить и переработать информацию. Для того, чтобы быстрее вспомнить слова, имена, помогут подсказки или напоминания, карточки-подсказки.
Выбирайте открытую позу — сидите, не сложив руки на груди, а раскрывшись, чуть подавшись вперед, к собеседнику.
Не забывайте обращать внимание на ваше выражение лица, настройтесь на доверительное и добродушное общение, установив при этом зрительный контакт.
Уважайте личное пространство человека — соблюдайте дистанцию соответственно вашим взаимоотношениям на данный период. Не стойте перед близким при разговоре, присядьте на уровне его глаз.
- Неправильный выбор стиля общения может вызвать у человека с деменцией такие чувства, как обиду, разочарование, гнев. Чтобы этого избегать, следует научиться правильно контактировать — так будет проще понять друг друга, — говорит Ольга Котельникова.
6 запретных фраз для родственников
«Разве можно забыть, это было вчера!»
- Такая реплика может спровоцировать раздражительность, — объясняет медицинская сестра. — Задавая вопрос, сходу можно человека поставить в тупик. Поэтому лучше начните со слов, напоминающих о событии накануне: «Вчера была встреча…». Таким образом, будет проще вызвать у человека воспоминание и предотвратить смущение.
«Да сколько можно повторять!»
- Такое высказывание подчеркивает, что человек что-то не может быстро вспомнить или сообразить, — говорит эксперт. — Важно не упоминать о проблемах человека и не укорять. Разъясните повторно — столько раз, чтобы ему стало понятно.
«Я не твоя мама (не твоя сестра)! Она давно умерла!»
- Человек, страдающий деменцией, способен забыть о смерти близкого родственника и напоминание о его уходе может вызвать тяжелые переживания и панику, — предупреждает медсестра. — Лучше избегать травмирующих воспоминаний и говорить спокойно.
Старайтесь внимательно слушать и тщательно продумывать то, что вы хотите сказать — и то, как вы это произнесете.
«Как прошла ночь?»
- Открытые вопросы могут вызвать стресс у человека с развивающейся деменцией, поскольку ему сложно вспомнить ответ, — объясняет Ольга Котельникова. — Поэтому лучше спросить: «Ты сегодня хорошо спал/а?» Закрытый вопрос позволяет конкретизировать, тем самым направляет на ответ.
«Ты меня узнаешь?»
- Такой вопрос может спровоцировать панику у близкого человека, если он не может вспомнить родное лицо, а также — чувство вины и беспомощности, — говорит эксперт. Вполне достаточно дружелюбного приветствия и представления, чтобы помочь человеку произнести ваше имя.
«Давай примем душ, позавтракаем и погуляем, а потом пойдем в аптеку»
- Людям с прогрессирующим слабоумием очень сложно понять длинные предложения, требующие разнообразных действий, — говорит Ольга Котельникова. — Поскольку когнитивные способности снижаются, стоит давать одну инструкцию за другой, соблюдая последовательность. Короткие предложения позволят человеку, страдающему деменцией, сосредоточиться и более четко выполнять поставленную задачу.