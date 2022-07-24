Непринятие — это этап

- Деменции подвержены фактически все — независимо от возраста, положения в обществе, образа жизни. Причем, поскольку каждый человек индивидуален, и деменция прогрессирует у людей совершенно по-разному, — рассказывает Ольга Котельникова.

Ухаживать за близким с деменцией — это огромное испытание и труд, признает эксперт.