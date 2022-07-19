- Другое дело, когда вы хотите купить себе обновку и обращаете внимание, что глаз падает, например, исключительно на зеленую одежду, или на светлые тона. В этом случае можно определить значение предпочтений, это хороший инструмент для самодиагностики, — говорит психолог Талакова.

Вообще, эксперт считает, что четкие параллели в выборе цветовой гаммы одежды скорее сбивают с толку, чем помогают.

- Как инструкцию для диагностики других это воспринимать не стоит, могут быть совершенно неоправданные выводы, — предупреждает Екатерина Талакова. — Цвет, по сути, имеет значение только для нас самих, через него мы выражаем свое состояние. И это состояние можно намеренно менять с помощью цветовой гаммы.