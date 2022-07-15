Инсульт тромб
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Трагические новости о смерти 29-летнего бывшего футболиста столичного «Спартака» Александра Козлова появились 15 июля. У игрока оторвался тромб.

Пока данные о том, как это произошло, разнятся — по одним, тромб у Козлова оторвался во время тренировки, по другим — футболисту стало плохо во время массажа.

За «красно-белых» Козлов выступал в 2010–2016 годах. В 2012 году в составе «Спартака» он стал серебряным призером чемпионата России.

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Ишемический инсульт

Что случилось с футболистом, и каков реальный диагноз и причина смерти Александра Козлова, пока выясняется. Но оторвавшийся тромб — это всегда серьезно. Если он попадет в мозг, то может случиться инсульт.

Александр Козлов причина смерти
Александр Козлов
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https://vk.com/fczorky

Ишемический инсульт, может как убить, так и сделать человека инвалидом. К счастью, на спасение есть время — в первые 72 часа после инсульта вероятность смерти составляет 15%.

Ишемический инсульт — это острое нарушение кровоснабжения мозга. Причина — закупорка сосудов или отрыв тромба.

Самыми важными считаются буквально первые часы после инсульта. Поэтому крайне важно вовремя распознать его и принять меры.

FAST-тест при инсульте

  • Попросить человека улыбнуться (при инсульте один из уголков рта не поднимется),

  • поднять и подержать перед собой руки (одна рука будет опускаться),

  • прислушаться к речи человека (она будет неразборчивой).

Если эти симптомы есть, надо сразу же вызвать скорую.

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Тромб в сосудах мозга — что делать

Тромболитическая терапия

Ее эффективность максимальна при применении в первые 4 часа после случившегося ишемического инсульта.

Пациенту вводят специальный препарат, растворяющий тромб. За счет растворения тромба восстанавливается кровоток по сосуду, пишет издание «Якутск.Онлайн».

Минус терапии — она не всегда справляется с большими тромбами и может вызвать осложнения, напрмер, кровотечения.

Тромбоэкстракция

Это удаление тромба хирургическим путем. Методика новая, в России она начала развиваться несколько лет назад. Самое главное показание: крупный сосуд в головном мозге, который перекрыт тромбом. Операция — малоинвазивная. После нее у пациента — высокий реабилитационный потенциал.

Минус метода — нужна бригада врачей-профессионалов и опыт круглосуточной работы в ангиографической операционной — в регионах это не всегда возможно. Для процедуры также есть противопоказания, не всем пациентам с ишемическим инсультом ее можно делать.

Историк Дмитрий Журавлев рассказал «Доктору Питеру», какие три российских императора скончались из-за инсульта. Так, у Петра I смертельным стал геморрагический инсульт, осложненный отеком мозга.

Екатерина II скоропостижно умерла из-за «апоплексического удара» — ишемического инсульта. Императрицу нашли в гардеробной — она дышала, глаза ее были закрыты, лицо было багровым. Лекари пытались спасти ее кровопусканием, но Екатерина умерла.

Еще один император — Александр I — умер от обширного кровоизлияния в мозг. Ему не было еще и 48 лет.

Анна Майская