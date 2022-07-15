Трагические новости о смерти 29-летнего бывшего футболиста столичного «Спартака» Александра Козлова появились 15 июля. У игрока оторвался тромб.
Пока данные о том, как это произошло, разнятся —
За «красно-белых» Козлов выступал в 2010–2016 годах. В 2012 году в составе «Спартака» он стал серебряным призером чемпионата России.
Ишемический инсульт
Что случилось с футболистом, и каков реальный диагноз и причина смерти Александра Козлова, пока выясняется. Но оторвавшийся тромб — это всегда серьезно. Если он попадет в мозг, то может случиться инсульт.
Ишемический инсульт, может как убить, так и сделать человека инвалидом. К счастью, на спасение есть время — в первые 72 часа после инсульта вероятность смерти составляет 15%.
Ишемический инсульт — это острое нарушение кровоснабжения мозга. Причина — закупорка сосудов или отрыв тромба.
Самыми важными считаются буквально первые часы после инсульта. Поэтому крайне важно вовремя распознать его и принять меры.
FAST-тест при инсульте
Попросить человека улыбнуться (при инсульте один из уголков рта не поднимется),
поднять и подержать перед собой руки (одна рука будет опускаться),
прислушаться к речи человека (она будет неразборчивой).
Если эти симптомы есть, надо сразу же вызвать скорую.
Тромб в сосудах мозга — что делать
Тромболитическая терапия
Ее эффективность максимальна при применении в первые 4 часа после случившегося ишемического инсульта.
Пациенту вводят специальный препарат, растворяющий тромб. За счет растворения тромба восстанавливается кровоток по сосуду,
Минус терапии — она не всегда справляется с большими тромбами и может вызвать осложнения, напрмер, кровотечения.
Тромбоэкстракция
Это удаление тромба хирургическим путем. Методика новая, в России она начала развиваться несколько лет назад. Самое главное показание: крупный сосуд в головном мозге, который перекрыт тромбом. Операция — малоинвазивная. После нее у пациента — высокий реабилитационный потенциал.
Минус метода — нужна бригада врачей-профессионалов и опыт круглосуточной работы в ангиографической операционной — в регионах это не всегда возможно. Для процедуры также есть противопоказания, не всем пациентам с ишемическим инсультом ее можно делать.
Историк Дмитрий Журавлев рассказал «Доктору Питеру», какие три российских императора скончались из-за инсульта. Так, у Петра I смертельным стал геморрагический инсульт, осложненный отеком мозга.
Екатерина II скоропостижно умерла из-за «апоплексического удара» — ишемического инсульта. Императрицу нашли в гардеробной — она дышала, глаза ее были закрыты, лицо было багровым. Лекари пытались спасти ее кровопусканием, но Екатерина умерла.
Еще один император — Александр I — умер от обширного кровоизлияния в мозг. Ему не было еще и 48 лет.