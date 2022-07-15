Тромб в сосудах мозга — что делать

Тромболитическая терапия

Ее эффективность максимальна при применении в первые 4 часа после случившегося ишемического инсульта.

Пациенту вводят специальный препарат, растворяющий тромб. За счет растворения тромба восстанавливается кровоток по сосуду, пишет издание «Якутск.Онлайн».

Минус терапии — она не всегда справляется с большими тромбами и может вызвать осложнения, напрмер, кровотечения.

Тромбоэкстракция

Это удаление тромба хирургическим путем. Методика новая, в России она начала развиваться несколько лет назад. Самое главное показание: крупный сосуд в головном мозге, который перекрыт тромбом. Операция — малоинвазивная. После нее у пациента — высокий реабилитационный потенциал.