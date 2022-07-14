Диета — один из основных, помимо терапии, способов контролировать и даже снижать уровень своего артериального давления. Диетологи назвали 4 худшие привычки во время завтрака, которые гипертоникам следует избегать.

1. Употребление соленой еды

Некоторые популярные продукты для завтрака могут содержать слишком много соли, хотя мы об этом можем даже не подозревать. А избыток соли как раз и провоцирует повышение давления. В список таких продуктов могут входить сосиски, некоторые замороженные полуфабрикаты и даже цельное зерно (например, овес), пишет портал EatThis.

2. Отказ от овощей и фруктов

По данным клиники Кливленда, взрослым, пытающимся снизить артериальное давление, рекомендуется съедать от 5 до 9 порций фруктов и овощей в день. Если вы не получаете 1-2 порции за завтраком, добиться этой цели будет трудно.

«Фрукты и овощи не содержат вредного при гипертонии натрия, а во многих из них есть калий, который помогает некоторым людям снизить высокое кровяное давление. Кому-то овощи на завтрак могут показаться странными, но смешайте их с яйцами или сделайте из них смузи, чтобы увеличить утреннюю дозу питательных веществ», — говорит медицинский эксперт портала Эми Гудсон.

3. Соблюдение строгой диеты

Многие думают, что строгая диета поможет им не только похудеть, но и снизить давление. Однако, как говорят диетологи, с ограничениями в еде стоит быть осторожнее.

По словам диетолога Рэйчел Файн, в погоне за быстрой потерей веса строгие диеты могут оказаться вредными для людей с повышенным давлением. В том числе из-за недостатка в рационе тех или иных необходимых питательных веществ. Если вы собираетесь сбросить лишние килограммы и хотите еще снизить давление, лучше обсудите заранее план питания со своим врачом.

4. Избыток сахара

Слишком много добавленного сахара в еде в целом вредно для здоровья и может привести к разным проблемам. Как показали исследования, в том числе к повышению как систолического, так и диастолического артериального давления.

«Сахар и обработанные пищевые продукты вызывают воспалительную реакцию в организме и повышают уровень глюкозы в крови. А воспаление также может повышать кровяное давление», — сказала диетолог, доктор медицинских наук Дана Эллис Ханнес.