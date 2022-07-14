Диета — один из основных, помимо терапии, способов контролировать и даже снижать уровень своего артериального давления. Диетологи назвали 4 худшие привычки во время завтрака, которые гипертоникам следует избегать.
1. Употребление соленой еды
Некоторые популярные продукты для завтрака могут содержать слишком много соли, хотя мы об этом можем даже не подозревать. А избыток соли как раз и провоцирует повышение давления. В список таких продуктов могут входить сосиски, некоторые замороженные полуфабрикаты и даже цельное зерно (например, овес), пишет портал EatThis.
2. Отказ от овощей и фруктов
По данным клиники Кливленда, взрослым, пытающимся снизить артериальное давление, рекомендуется съедать от 5 до 9 порций фруктов и овощей в день. Если вы не получаете 1-2 порции за завтраком, добиться этой цели будет трудно.
«Фрукты и овощи не содержат вредного при гипертонии натрия, а во многих из них есть калий, который помогает некоторым людям снизить высокое кровяное давление. Кому-то овощи на завтрак могут показаться странными, но смешайте их с яйцами или сделайте из них смузи, чтобы увеличить утреннюю дозу питательных веществ», —
3. Соблюдение строгой диеты
Многие думают, что строгая диета поможет им не только похудеть, но и снизить давление. Однако, как говорят диетологи, с ограничениями в еде стоит быть осторожнее.
По словам диетолога Рэйчел Файн, в погоне за быстрой потерей веса строгие диеты могут оказаться вредными для людей с повышенным давлением. В том числе из-за недостатка в рационе тех или иных необходимых питательных веществ. Если вы собираетесь сбросить лишние килограммы и хотите еще снизить давление, лучше обсудите заранее план питания со своим врачом.
4. Избыток сахара
Слишком много добавленного сахара в еде в целом вредно для здоровья и может привести к разным проблемам. Как показали исследования, в том числе к повышению как систолического, так и диастолического артериального давления.
«Сахар и обработанные пищевые продукты вызывают воспалительную реакцию в организме и повышают уровень глюкозы в крови. А воспаление также может повышать кровяное давление», — сказала диетолог, доктор медицинских наук Дана Эллис Ханнес.
5 полезных продуктов, которые вредны гипертоникам
Да, некоторые полезные, на первый взгляд, продукты, могут ухудшать состояние людей с гипертонией. Вот 5 из них:
Сыр. Все из-за того, что в любом сыре очень много соли, повышающей давление. А еще избыток сыра в рационе ведет к высокому уровню вредного холестерина в крови, так что любители продукта наносят своей сердечно-сосудистой системе двойной удар.
Томатная паста. Все из-за того же избытка соли. Но есть выход — не покупать пасту, а готовить ее самим, контролируя содержание соли.
Лук. Несмотря на все полезные свойства, в сыром виде этот продукт повышает давление.
Кофе. У этого напитка неоднозначная репутация. Несмотря на все достоинства, кофеин обладает так называемым острым прессорным эффектом — после него давление неизбежно будет повышаться. Поэтому кофеиносодержащие напитки надо ограничивать, особенно если давление растет.
Красная рыба. Но не любая, а соленая или копченая — от нее склонным к повышенному давления лучше отказаться.