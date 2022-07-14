Не успели в России отменить все карантинные ограничения, включая ношение медицинских масок, как ВОЗ снова рекомендует всем странам мира их вернуть, чтобы снизить риск заразиться ковидом.

Но, как доказали ученые, не все привычки совместимы с масками. Так, греческие кардиологи доказали: что маски только усиливают вред, который организму наносит курение. Свое исследование они опубликовали в European Journal of Preventive Cardiology.

В эксперименте приняли участие в котором участвовали 40 любителей обычных сигарет, 40 курильщиков, предпочитающих «электронную сигарету» (но не вейп) и столько же некурящих людей. При этом ученые изначально исключили из него людей, у которых уже были диагностированы различные заболевания, которые могли повлиять на сосудистую функцию.

Исследователи измеряли у участников эксперимента уровни выдыхаемого угарного газа. Им нужно было сравнить, как они меняются в будни, когда людям на работе приходилось носить маски, а также в выходные, когда маски были не нужны. Затем исследователи изучали, влияет ли изменение этого уровня на функции сосудов.