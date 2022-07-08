Простой тест, который меньше чем за минуту покажет, здоровы ли ваши сосуды

Тест для сосудов: 3 шага

Крайне важно, чтобы эта «огромная питательная сетка» была здорова. Конечно, для диагностики существует много обследований, например, УЗИ сосудов сердца или УЗИ сосудов шеи. Но вы можете провести небольшое диагностическое исследование у себя дома, говорит Михаил Кутушов.

Нажмите пальцем на свой ноготь, дождитесь появления белого пятна. Затем резко отпустите. Теперь все внимание на секундомер: за сколько ноготь стал снова розовым?

«В норме — почти мгновенно. Чем дольше держится белое пятно, тем слабее ваши сосуды во всем теле», — поясняет токсиколог.

Важная деталь: на ногте не должно быть лака. Даже тонкого слоя или прозрачного покрытия. Только чистая пластина, чтобы результат был максимально достоверным!