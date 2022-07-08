Простой тест, который меньше чем за минуту покажет, здоровы ли ваши сосуды

Практически все органы в нашем теле пронизаны сосудами — таким образом они получают питание, кислород, могут полноценно выполнять свои функции. Исключение — это хрящи, хрусталики, роговица. Они получают питание и кислород немного по-другому.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- В эмбриональном периоде все сосуды закладываются и строятся как капилляры, и только в процессе их дальнейшего развития простая капиллярная стенка постепенно окружается различными структурными элементами, и капиллярный сосуд превращается либо в артерию, либо в вену, либо в лимфатический сосуд. Длина всех кровеносных сосудов взрослого человека имеет протяженность приблизительно 100 000 км. Представляете масштабы? — говорит токсиколог.
Тест для сосудов: 3 шага
Крайне важно, чтобы эта «огромная питательная сетка» была здорова. Конечно, для диагностики существует много обследований, например, УЗИ сосудов сердца или УЗИ сосудов шеи. Но вы можете провести небольшое диагностическое исследование у себя дома, говорит Михаил Кутушов.
Нажмите пальцем на свой ноготь, дождитесь появления белого пятна.
Затем резко отпустите.
Теперь все внимание на секундомер: за сколько ноготь стал снова розовым?
«В норме — почти мгновенно. Чем дольше держится белое пятно, тем слабее ваши сосуды во всем теле», — поясняет токсиколог.
Важная деталь: на ногте не должно быть лака. Даже тонкого слоя или прозрачного покрытия. Только чистая пластина, чтобы результат был максимально достоверным!
Интересный факт
Распределение сосудов в теле имеет определенный порядок. Артерии, например, на туловище и шее расположены на передней стороне и спереди от позвоночника. А на «разгибательной» его стороне, на спине и затылке крупных сосудов нет. На кистях и стопах артерии «лежат» на сгибательных поверхностях, в защищенных укрытых местах.
В некоторых участках нашего тела артерии частично проходят поверхностно под кожей, особенно над костями. В таких местах можно прощупать пульс или сдавить их, если потребуется остановка кровотечения.
Как укрепить сосуды
Тренировка сосудов — это ничто иное, как тренировка капиллярного русла. Вы вызываете их сужение и расширение, с перераспределением крови по «спящим» тканям.
Вам точно помогут:
Контрастные водные процедуры. При воздействии холода стенки мелких сосудов сужаются, а тепло, наоборот, вызывает их расширение. Кровоток от этого усиливается, кровь из центра тела приливает к коже, затем идет обратный отток внутрь тела, в том числе в места, которые нуждаются в крови.
Баня. Хватит 60 градусов и желательно влажный воздух. Под воздействием высоких температур сосуды расширяются, по ним усиливается кровоток. После этого желательно облиться холодной водой или погрузиться в купель, прыгнуть в снег.
Воздушные ванны, дыхательные практики. За счет этого достигается расширение капилляров и сосудов биохимическим путем, за счет игры концентрации кислорода и СО2 в крови — сосуды в ответ на изменения парциального давления могут расширяться и сужаться.
Душ Алексеева. Создает дозированную периодическую компрессию вены, тем самым механически сужает ее просвет. Лимфодренаж дает возможность разгрузить венозно-лимфатическую систему. Улучшается тканевой обмен и восстанавливается проницаемость капилляров.
И, конечно же, не стоит забывать про полноценный сон, активный образ жизни и разнообразный рацион. Это основа, которая обеспечить не только здоровье сосудов, но и всего организма в целом, заключил Михаил Кутушов.