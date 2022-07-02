Нормальная частота сердечных сокращений составляет от 60 до 100 ударов в минуту. При этом — для одного человека может быть нормальным пульс 60, для другого — 75 или даже 80. Измеряют частоту пульса тонометром, пульсометром или вручную — подсчитывая число ударов сердца за минуту или полминуты — и умножая на два.

- Если пульс в состоянии покоя выше 100, — это тахикардия , учащенное сердцебиение, если пульс ниже 60 — это брадикардия — замедление сердечного ритма, — говорит доктор Джим Лю , кардиолог из Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо. — Некоторые люди могут спокойно переносить пульс, который дискомфортен для других.