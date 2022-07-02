пульс быстрый медленный
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Нормальная частота сердечных сокращений составляет от 60 до 100 ударов в минуту. При этом — для одного человека может быть нормальным пульс 60, для другого — 75 или даже 80. Измеряют частоту пульса тонометром, пульсометром или вручную — подсчитывая число ударов сердца за минуту или полминуты — и умножая на два.

- Если пульс в состоянии покоя выше 100, — это тахикардия, учащенное сердцебиение, если пульс ниже 60 — это брадикардия — замедление сердечного ритма, — говорит доктор Джим Лю, кардиолог из Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо. — Некоторые люди могут спокойно переносить пульс, который дискомфортен для других.

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Что может влиять на частоту пульса

  • Температура

  • Употребление алкоголя и курение

  • Физическая нагрузка

    - При беге и быстрой ходьбе пульс учащается, но спортсмены обычно имеют гораздо более низкую частоту сердечных сокращений в состоянии покоя по сравнению со всеми остальными, — говорит доктор.

  • Положение тела

  • Эмоции, такие как стресс, волнение или тревога

  • Лишний вес

  • Лекарства

    - Некоторые лекарства, такие как бета-блокаторы, которые используются гипертониками, могут снизить пульс, — рассказывает врач.

  • Возраст

    - У пожилых людей часто более низкая частота сердечных сокращений в состоянии покоя, — говорит Лю. 

  • Перебор с кофеином — вот еще 7 тревожных признаков, что с кофеином вы перестарались.

Если у вас низкая частота сердечных сокращений, но сердце в порядке и проблем с ритмом нет, как нет и никаких тревожных симптомов, это не обязательно опасно.

Как нормальный пульс в покое меняется с возрастом

  • До одного месяца — от 70 до 190

  • От 1 до 11 месяцев — от 80 до 160

  • От одного до двух лет — от 80 до 130

  • От трех до четырех лет — от 80 до 120

  • От пяти до шести лет — от 75 до 115

  • От семи до девяти лет — от 70 до 110

  • Дети старше 10 лет и взрослые — от 60 до 100 ударов в минуту.

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Причины изменения пульса

  • Миокардит или воспаление сердечной ткани

  • Повреждение тканей сердца в результате болезни сердца или сердечного приступа

  • Осложнение после операции на сердце

  • Гипотиреоз — когда щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов

  • Симптом вируса (признак ковида)

  • Мерцательная аритмия

  • Трепетание предсердий или желудочков.

Тревожные симптомы при скачущем пульсе

Следует обратиться за медицинской помощью, если ненормальный сердечный ритм — слишком медленный или слишком быстрый — возникает со следующими симптомами:

Ранее «Доктор Питер» писал, как по пульсу оценить состояние сердца и сосудов: есть простой тест, который поможет понять, достаточно ли вы натренированный человек. Провести его можно в домашних условиях.

Анна Майская