Нормальная частота сердечных сокращений составляет от 60 до 100 ударов в минуту. При этом — для одного человека может быть нормальным пульс 60, для другого — 75 или даже 80. Измеряют частоту пульса тонометром, пульсометром или вручную — подсчитывая число ударов сердца за минуту или полминуты — и умножая на два.
- Если пульс в состоянии покоя выше 100, — это тахикардия, учащенное сердцебиение, если пульс ниже 60 — это брадикардия — замедление сердечного ритма, —
Что может влиять на частоту пульса
Температура
Употребление алкоголя и курение
Физическая нагрузка
- При беге и быстрой ходьбе пульс учащается, но спортсмены обычно имеют гораздо более низкую частоту сердечных сокращений в состоянии покоя по сравнению со всеми остальными, — говорит доктор.
Положение тела
Эмоции, такие как стресс, волнение или тревога
Лишний вес
Лекарства
- Некоторые лекарства, такие как бета-блокаторы, которые используются гипертониками, могут снизить пульс, — рассказывает врач.
Возраст
- У пожилых людей часто более низкая частота сердечных сокращений в состоянии покоя, — говорит Лю.
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Если у вас низкая частота сердечных сокращений, но сердце в порядке и проблем с ритмом нет, как нет и никаких тревожных симптомов, это не обязательно опасно.
Как нормальный пульс в покое меняется с возрастом
До одного месяца — от 70 до 190
От 1 до 11 месяцев — от 80 до 160
От одного до двух лет — от 80 до 130
От трех до четырех лет — от 80 до 120
От пяти до шести лет — от 75 до 115
От семи до девяти лет — от 70 до 110
Дети старше 10 лет и взрослые — от 60 до 100 ударов в минуту.
Причины изменения пульса
Миокардит или воспаление сердечной ткани
Повреждение тканей сердца в результате болезни сердца или сердечного приступа
Осложнение после операции на сердце
Гипотиреоз — когда щитовидная железа не производит достаточного количества гормонов
Симптом вируса (признак ковида)
Мерцательная аритмия
Трепетание предсердий или желудочков.
Тревожные симптомы при скачущем пульсе
Следует обратиться за медицинской помощью, если ненормальный сердечный ритм — слишком медленный или слишком быстрый — возникает со следующими симптомами:
Боль в груди
Сильный стук в груди
Головокружение.
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