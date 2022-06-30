К сожалению, прогнозы на такой длительный промежуток не всегда на 100 процентов точны, ученые делают выводы по текущей обстановке на Солнце. Самыми точными прогнозами считаются те, что дают на ближайший день.

Вообще, астрономы предполагали, что лето 2022 года будет не самым простым в плане активности Солнца. Однако, пока их прогнозы не оправдываются, а «назначенные» на определенные даты магнитные бури отменяются. С другой стороны, оно и к лучшему, лето и так непростой сезон, также как и магнитные бури многие люди тяжело переносят жару. А рекомендации и в том, и в другом случае для поддержания здоровья практически одинаковые.