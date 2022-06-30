Солнце сейчас на удивление спокойное. График последние дни рисует практически прямую линию. Лишь одно из колебаний с трудом достигло класса С — самого слабого. В этом случае, никакой опасности для жителей Земли они не представляют. Однако это не значит, что и весь июль будет спокойным.
Астрономы предполагают, что магнитных возмущений стоит ожидать 10, 14-16 и 22-23 июля. С большой долей вероятности до уровня слабой магнитной бури они не дотянут. Хотя все может измениться буквально за несколько часов.
К сожалению, прогнозы на такой длительный промежуток не всегда на 100 процентов точны, ученые делают выводы по текущей обстановке на Солнце. Самыми точными прогнозами считаются те, что дают на ближайший день.
Вообще, астрономы предполагали, что лето 2022 года будет не самым простым в плане активности Солнца. Однако, пока их прогнозы не оправдываются, а «назначенные» на определенные даты магнитные бури отменяются. С другой стороны, оно и к лучшему, лето и так непростой сезон, также как и магнитные бури многие люди тяжело переносят жару. А рекомендации и в том, и в другом случае для поддержания здоровья практически одинаковые.
Врачи советуют больше отдыхать, по возможности спать дольше. Очень хорошо для здоровья больше времени проводить на свежем воздухе, но речь идет не о работе на грядках, или пикнику с большим количеством алкоголя и жареного на огне мяса, а о неспешных прогулках в парке или лесу вечерами.
Также стоит последить за количеством выпитой воды, она позволяет справиться с более густой из-за жары или под влиянием магнитоатмосферы кровью, помогает всем системам организма работать без сбоя.
Конечно, абсолютно здоровые люди в такие дни могут максимум почувствовать усталость и слабость, а вот тем, у кого есть хронические заболевания, стоит внимательно следить за своим состоянием.