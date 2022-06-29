Есть мнение, что отдыхать нужно в жарких странах и регионах. Причем, чем выше дневная температура, тем лучше. Однако увеличение показателей температуры воздуха выше определенных значений может стать причиной климатического стресса.

По мнению специалистов, любая температура воздуха выше 27 градусов (это значение может варьироваться в зависимости от физиологических особенностей человека) негативно влияет на здоровье. 0