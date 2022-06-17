Наши ногти выполняют защитную и эстетическую функцию. По их состоянию можно понять не только то, как тщательно следит за своим внешним видом человек, но и даже оценить состояние его здоровья.
Так, цвет и состояние ногтей, как на руках, так и на ногах, отражает внутренние проблемы в организме и может свидетельствовать о ряде заболеваний, например сахарном диабете.
Внешний вид ногтей также могут менять строгая диета и дефицит жиров, белков и витаминов, болезни, сопровождающиеся нарушением кровообращения и обмена веществ, а так же ряд заболеваний кожи, например, псориаз.
Способны навредить ногтям и вроде бы безобидные ежедневные привычки. О них рассказала врач.
врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эстетической медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДНt.me/karpovacosmetolog
Обкусывать ногти, срезать кутикулы
- Повреждение ногтевой платины и кожи вокруг нее может стать следствием патологических привычек — обкусывания ногтей, кутикулы, общипывания кожи вокруг них, — рассказывает «Доктору Питеру» врач-косметолог-дерматолог Анна Карпова. — Такая привычка часто встречается в детском и подростковом возрасте. Опасна она не только тем, что может нарушить процесс роста ногтя, но и стать причиной травмы кожи вокруг него, что приводит к развитию воспаления, присоединения грибковой инфекции. Как следствие — нередко появляется необходимость в серьезной терапии.
Может навредить ногтям и привычка делать домшний маникюр и педикюр. Женщина, которая предпочитает сама ухаживать за ногтями, обрезает кутикулу подручными средствами, и не особенно заботится о стерильности инструментов, вполне может оказаться в кабинете у врача-хирурга с панарицием — острым воспалением, поражающим кожу пальцев рук и ног и отличающимся острым течением — болью, нагноением, отеком и покраснением.
Не использовать перчатки при уборке квартиры
- К истончению и повышенной ломкости ногтей приводит применение средств бытовой химии незащищенными руками, — объясняет Анна Карпова. — Жесткие ПАВ, которые присутствуют в моющих средствах, обезжиривают роговой слой кожи и ногтевых пластин. Поэтому желательно пользоваться перчатками во время уборки.
Не ухаживать за руками и ногтями
- Важно регулярно увлажнять ногтевые пластины, — рекомендует эксперт. — Сегодня предлагается большое количество разнообразных лечебных лаков с витаминами и микроэлементами, укрепляющих ногтевую платину, а так же масел, улучшающих регенерацию кожи вокруг ногтевой пластины, увлажняющих ее.
Частое использование гель-лака
- Красивые ухоженные ногти на руках и ногах — не только модный тренд. Для кого-то — это возможность маскировать недостатки, например укороченную ногтевую пластину или некрасивую форму ногтей. Также регулярный маникюр — это работающий способ отучиться от привычки грызть ногти и обкусывать кожу вокруг них, — говорит врач-дерматолог.
Для того, чтобы не ходить в салон каждые 5 дней, многие женщины делают маникюр с покрытием гель-лаком — можно чуть ли не месяц ходить с красивыми ухоженными ногтями.
- Но постоянное ношение наращенных ногтей и нанесение гель-лака может привести к нарушению трофики ногтя, его истощению и ломкости, — предупреждает врач. — Поэтому необходимы перерывы между маникюром с использованием гель-лака или другого искусственного покрытия минимум 1,5 месяца — для лечения и восстановления ногтевой пластины. В течение этого времени можно пользоваться лечебными лаками и маслами, обычными декоративными лаками.
Ранее врач-дерматолог Анастасия Елистратова рассказала «Доктору Питеру», какие 5 средств и 3 привычки, которые кажутся полезными, на самом деле убивают кожу — точнее, как вредят нам наши неумелые попытки поухаживать за ней.
Например, чрезмерное очищение очень сильно вредит коже и медленно, но верно истончает ее защитный барьер. А скрабы оставляют на коже микротравмы, что может впоследствии привести к воспалениям.
Плохая привычка и мыться в горячей воде — это может спровоцировать сухость кожи, шелушение и зуд.