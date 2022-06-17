Наши ногти выполняют защитную и эстетическую функцию. По их состоянию можно понять не только то, как тщательно следит за своим внешним видом человек, но и даже оценить состояние его здоровья.

Так, цвет и состояние ногтей, как на руках, так и на ногах, отражает внутренние проблемы в организме и может свидетельствовать о ряде заболеваний, например сахарном диабете.

Внешний вид ногтей также могут менять строгая диета и дефицит жиров, белков и витаминов, болезни, сопровождающиеся нарушением кровообращения и обмена веществ, а так же ряд заболеваний кожи, например, псориаз.

Способны навредить ногтям и вроде бы безобидные ежедневные привычки. О них рассказала врач.