- Иногда плачевное состояние кожи не приходится даже специально улучшать — достаточно просто прекратить усугублять, — отмечает врач.

Нередко бывает так, что проблемы с кожей вызваны как раз попытками за ней ухаживать. Вот три вредные привычки, которые кажутся очень полезными — ну, или как минимум приятными.

Мыться в горячей воде

Горячая вода, как нам кажется, должна лучше справляться с загрязнениями. Кроме того, горячая ванна отлично расслабляет. По некоторым данным, даже помогает похудеть! Однако, предупреждает дерматолог, злоупотреблять таким методом релаксации не стоит: вода слишком высокой температуры может спровоцировать сухость кожи, шелушение и зуд. Лучше использовать теплую воду для купания.