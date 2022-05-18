Лето с каждым днем все ближе, а это значит, что солнца будет больше с каждым днем.

У многих из нас хотя бы раз в жизни обгорали плечи — это неприятно, но не смертельно. Но что, если ваша кожа страдает даже если на термометре всего +15 и солнце практически не греет? Скорей всего, вы столкнулись с фотодерматитом. О том, что это за болезнь, откуда она берется и как избежать проблем, рассказывает врач-дерматовенеролог Татьяна Сулима.