Сыпь может быть смертельной: 7 опасных болезней, которые проявляются на коже

Не всегда изменения, высыпания или пятна на коже — это заболевания именно дерматологического плана. Поскольку кожные покровы это «зеркало» организма, именно их изменения могут указать на начало серьезной болезни или возникновение осложнений. Кстати, на коже могут проявляться как инфекции, порой достаточно серьезные, так и неинфекционные болезни, не менее опасные для здоровья.
«Доктор Питер» совместно с терапевтом, эндоскопистом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко разбирались, о каких болезнях может свидетельствовать то или иное изменение на коже.
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Поликлиника №30 (Волгоград).
Менингококк — счет идет на часы
У большинства людей заражение менингококковой инфекцией протекает как простуда, с болью в горле, небольшой температурой и недомоганием в течение 3-5 дней. Но небольшой процент детей и взрослых в силу особенностей иммунитета может столкнуться с тяжелым течением — менингококкцемией. В этом случае на спасение жизни есть несколько часов, максимум 1-2 суток. Признаки этой грозной патологии проявляются на коже. Возникает сыпь в виде кровоподтеков, возникающих из-за токсического воздействия на сосуды.
Как определить
На ягодицах и на ногах ищем кровоподтеки. Отличить сыпь при менингококке можно при помощи простого теста. Берем стакан и ставим на кожу в области сыпи, слегка надавливаем и немного держим. Если сыпь побледнеет — это не менингококк, если остается — немедленно вызывайте скорую.
Привет от клещей: болезнь Лайма
Еще одна инфекционная болезнь, опасная тем, что заявить о себе она может через несколько недель или месяцев после заражения. При этом страдать могут кожа, суставы, сосуды и печень, сердце, пищеварение и нервная система. Люди месяцами ходят по врачам, пока в один момент не вспомнят, что когда-то их кусал клещ. А потом на коже появилась непонятная сыпь в форме мишени. Это красное кольцо диаметром до 10 см и более, внутри которого, где был укус клеща, есть еще одно округлое красное пятно.
Если вы контактировали с клещами, в дальнейшем важно следить за здоровьем. Помимо клещевого энцефалита, который встречается не так часто (и от него есть прививки), эти насекомые переносят еще и боррелиоз. Это бактериальная инфекция, которая возникает медленно, но затем долгие месяцы или годы может разрушать организм изнутри.
Синяки на ногах при проблемах тромбоцитов
Прием некоторых лекарств, тяжело перенесенные инфекции, стрессы или нарушения обмена веществ могут привести к развитию опасного осложнения — тромбоцитопенической пурпуры. Это состояние, при котором страдают тромбоциты, уменьшается их количество или структура.
В результате они не могут эффективно выполнять свои функции, нарушается процесс свертывания крови, образования тромбов.
На коже появляются мелкие кровоизлияния, синячки, особенно в районе ног. Малейшие травмы провоцируют сильные синяки, кровотечения из ранок долго останавливаются. Патология лечится, но важно не запустить ее и вовремя обратиться к врачу.
Сухость, зуд и пигментация при диабете
Нередко первые признаки диабета проявляются на коже. Среди них — сухость кожи и зуд, неприятные ощущения стянутости за счет потери жидкости и действия высоких концентраций глюкозы на подкожные капилляры. Кроме того, хуже заживают даже мелки ранки.
У диабетиков, страдающих вторым типом болезни — инсулино-резистентным диабетом, возникает специфическая пигментация — черный акантоз.
Это отложение меланина в области складок шеи, подмышек, паховой области. Выглядит эта патология внешне как запачканные области с более светлыми складками. Помимо диабета он типичен для рака и поражений яичников (поликистоз) и тяжелого ожирения.
Сетчатое ливедо при проблемах сердца
Специфические проявления на коже, проявляющиеся в виде ячеистого, сетчатого рисунка, похожего на мрамор. Причудливо сочетаются красные, розовые и синюшные участки с бледными зонами, где сосуды спазмированы. На холоде, при стрессе и на фоне эмоциональных переживаний пятнистость усиливается.
Выраженность состояния зависит от уровня гипоксии тканей, максимально сильная ячеистость говорит о глубокой гипоксии кожи. Первым делом необходимо проверить сердце, чаще всего причиной является недостаточность сократительной активности. Кроме того, подобное явление типично для 20% пациентов с антифосфолипидным синдромом.
Себорейные кератомы как маркеры рака
Если на коже сначала образуются не проходящие пятна, которые затем формируют желто-коричневые бляшки с ороговевающей поверхностью — стоит немедленно идти к врачу. Внешне эти бляшки похожи на прилипшие куски пересохшей и растрескавшейся грязи, но не стоит пытаться из отодрать или смыть. Внезапное повление подобных элементов, особенно если их много — это синдром Трела-Лезера, говорит о развитии рака. В 95% случаев — это аденокарцинома, опухоль из железистых клеток. Врачи будут искать рак в легких, простате, кишечнике, поджелудочной железе или яичнике.
Эруптивные ксантомы — если липиды зашкаливают
На фоне повышения уровня холестерина и триглицеридов возможно образование ксантом. Это наросты и бляшки бело-желтого цвета под кожей. Но эруптивные ксантомы — это особый вариант патологии — это неровные, бургистые полусферы на коже красного цвета, постепенно бледнеющие и приобретающие желтый цвет с багровым ободком. Они образуются в области локтей, коленей и ягодиц. Элементы возникают при зашкаливающих уровнях триглицеридов, хиломикронов в плазме крови. А это риск инфарктов и инсультов. По мере того, как нарушения устраняются, бляшки тоже проходят.