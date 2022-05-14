Сыпь может быть смертельной: 7 опасных болезней, которые проявляются на коже

Привет от клещей: болезнь Лайма

Еще одна инфекционная болезнь, опасная тем, что заявить о себе она может через несколько недель или месяцев после заражения. При этом страдать могут кожа, суставы, сосуды и печень, сердце, пищеварение и нервная система. Люди месяцами ходят по врачам, пока в один момент не вспомнят, что когда-то их кусал клещ. А потом на коже появилась непонятная сыпь в форме мишени. Это красное кольцо диаметром до 10 см и более, внутри которого, где был укус клеща, есть еще одно округлое красное пятно.

Если вы контактировали с клещами, в дальнейшем важно следить за здоровьем. Помимо клещевого энцефалита, который встречается не так часто (и от него есть прививки), эти насекомые переносят еще и боррелиоз. Это бактериальная инфекция, которая возникает медленно, но затем долгие месяцы или годы может разрушать организм изнутри.