Откажитесь от них немедленно: продукты, которые провоцируют обострение артрита

- Для того, чтобы исследовать влияние особой диеты на боли при артрите, мы набрали 44 человека, у которых ранее уже диагностировали ревматоидный артрит, — объяснил один из авторов исследования доктор медицины Университета Джорджа Вашингтона Нил Д. Барнард.

Участникам эксперимента предлагали в течение 16 недель придерживаться особого питания: 4 недели они должны были соблюдать веганскую диету с низким содержанием жиров, отказаться от некоторых продуктов на срок 3 недели, а потом постепенно вводить их обратно в течение 9 недель. Второй группе давали пищевые добавки-пустышки в течение 16 недель.