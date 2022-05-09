Откажитесь от них немедленно: продукты, которые провоцируют обострение артрита

Припухшие суставы, сильная боль — симптомы артрита знакомы, к сожалению, многим. По статистике, 5 из 100 человек в мире страдают от ревматоидного артрита. При этом, чаще всего подвержены заболеванию женщины, у них артрит выявляют в пять раз чаще, чем у мужчин. Первые симптомы появляются в возрасте 40-50 лет. И довольно быстро нарастают, если вовремя не начать лечение. Однако, не только терапия помогает снизить симптомы, но и правильное питание. Это выяснили американские ученые из Школы медицины Университета Джорджа Вашингтона и Комитета врачей за ответственную медицину.
- Для того, чтобы исследовать влияние особой диеты на боли при артрите, мы набрали 44 человека, у которых ранее уже диагностировали ревматоидный артрит, — объяснил один из
Участникам эксперимента предлагали в течение 16 недель придерживаться особого питания: 4 недели они должны были соблюдать веганскую диету с низким содержанием жиров, отказаться от некоторых продуктов на срок 3 недели, а потом постепенно вводить их обратно в течение 9 недель. Второй группе давали пищевые добавки-пустышки в течение 16 недель.
- У тех, кто соблюдал диету, количество опухших суставов уменьшилось более чем в два раза, у тех, кто принимал добавки-плацебо, напротив, увеличилось с 4,7 до 5, — объяснил Нил Д. Барнард. — Также активность заболевания у группы на диете снизилась с 4,5 до 2,5.
У участников из рациона исключили не только мясные и рыбные продукты, но и цитрусы, шоколад, орехи и глютен — пищу, которая может провоцировать воспаление.
- Результаты нашего исследования могут изменить жизнь людей, — уверен доктор Барнард. — Так как симптомы ревматоидного артрита существенно снижались у тех, кто соблюдал диету.
- Чем сильнее воспаление при ревматоидном артрите, тем сильнее симптомы, противовоспалительная диета же помогает уменьшить проявление заболевания, — уверена доктор медицинских наук, магистр здравоохранения, старший клинический диетолог Медицинского центра Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дана Элис Ханнес в журнале
Что нельзя есть при ревматоидном артрите
Молоко и молочные продукты с высоким процентом жира;
жирное мясо;
сладости, ограничения касаются также меда;
орехи;
специи;
консервы;
алкоголь;
баклажаны;
картофель;
помидоры;
цитрусовые;
соль.