Иммунная система — первая линия защиты организма от вторгающихся на его территорию патогенов. Иммунитет у здорового человека включается, запуская нужные реакции и вырабатывая необходимые для нейтрализации «захватчиков» вещества.

Но в иммунной системе тоже бывают сбои, и она может начать фактически атаковать ткани и органы своего «хозяина». Подобный сбой и вызывает аутоиммунные заболевания. Их несколько, и их симптомы могут быть самыми разными — от просто неприятных до крайне мучительных.

Вот несколько самых распространенных признаков, что ваше тело атакует само себя.