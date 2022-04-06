Иммунная система — первая линия защиты организма от вторгающихся на его территорию патогенов. Иммунитет у здорового человека включается, запуская нужные реакции и вырабатывая необходимые для нейтрализации «захватчиков» вещества.
Но в иммунной системе тоже бывают сбои, и она может начать фактически атаковать ткани и органы своего «хозяина». Подобный сбой и вызывает аутоиммунные заболевания. Их несколько, и их симптомы могут быть самыми разными — от просто неприятных до крайне мучительных.
Вот несколько самых распространенных признаков, что ваше тело атакует само себя.
Боль в суставах
Заболевание — ревматоидный артрит
Одно из самых тяжелых и распространенных воспалительных заболеваний суставов, которое наблюдается в среднем у 1% населения. Женщины болеют чаще мужчин.
Ревматоидный артрит развивается, когда иммунная система атакует слизистую оболочку суставов, вызывая болезненный отек. Первыми поражаются мелкие суставы (кистей и стоп), а затем более крупные — коленные, локтевые, челюстные, тазобедренные.
Около 40% пациентов с ревматоидным артритом жалуются на симптомы, не связанные с суставами. Это могут быть проблемы с кожей и глазами. У некоторых пациентов наблюдаются нарушения самых разных систем организма, включая легкие, сердце и кровеносные сосуды.
На начальной стадии никаких признаков заболевания может не быть — с течением времени лишь проявляется небольшая скованность в пораженных суставах, чаще всего к утру. Иногда, чтобы встать, требуется помощь. Но, уже через 30-60 минут все приходит в норму. Клиника может развертываться в течение нескольких месяцев или даже лет, постепенно усиливаясь.
Воспаление
Заболевания — волчанка, артрит
Классический признак аутоиммунного заболевания — воспаление, которое может вызывать покраснение, жар, боль и отек. Одно из распространенных аутоиммунных заболеваний, отличительной чертой которого может быть воспаление — волчанка, сложное заболевание, чаще всего диагностируемое у женщин в возрасте от 15 до 44 лет. У волчанки широкий спектр симптомов, включая усталость, лихорадку, боль в суставах, скованность, отек, сыпь на лице.
Онемение и покалывание
Заболевание — рассеянный склероз
Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система организма ошибочно атакует собственные здоровые клетки, повреждая миелиновую оболочку нервных волокон головного и спинного мозга.
Это может привести к проявлению различных неврологических симптомов — онемение и покалывание, проблемы со зрением (которые, как правило, затрагивают только один глаз). Другие симптомы — проблемы с равновесием, трудности при ходьбе, скованность или слабость в конечностях и утомляемость.
Проблемы с желудком
Заболевание — болезнь Крона
Болезнь Крона — заболевание кишечника, при котором иммунная система атакует пищеварительный тракт, вызывая хроническое воспаление. Это может привести к боли в животе, диарее, крови в стуле, усталости, потере веса и аппетита, боли и зуду в области ануса. При тяжелом течении болезни развиваются воспаление кожи, глаз, суставов, а также гепатит и холангит.
Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых и могут поражать любую часть тонкой или толстой кишки. Болезнь Крона лечат противовоспалительными препаратами, иммунодепрессантами и антибиотиками.
Проблемы с кожей
Заболевание — псориаз, волчанка
Высыпания на коже — еще один распространенный признак аутоиммунных заболеваний. Красная сыпь в виде бабочки, которая появляется на носу и обеих щеках — характерный симптом волчанки.
При псориазе клетки кожи переходят в режим перепроизводства (начинают слишком активно делиться) и накапливаются на коже в виде грубых сухих красных пятен или серебристых чешуек — бляшек.
При псориатическом артрите шелушение сопровождается болью в суставах, покраснением и отеком.
Оба состояния невозможно вылечить полностью и «перерасти». Но возможно достичь стойкой и длительной ремиссии заболеваний.
Повышение сахара в крови
Заболевание — диабет 1 типа
Диабет 1 типа развивается, когда иммунная система разрушает клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина — гормона, помогающего организму перерабатывать сахар и превращать его в энергию.
Без инсулина уровень сахара в крови может подняться до опасного уровня, повреждая кровеносные сосуды и повышая риск развития сердечных заболеваний, инсульта, слабоумия и слепоты.
Хотя чаще всего его диагностируют в детстве, диабет 1 типа может развиться в любом возрасте. Другие симптомы диабета — постоянная жажда, учащенное мочеиспускание, усталость, чувство голода и потеря веса.